FCSB își continuă sezonul 2024-2025 de vis în care, în mod admirabil, adună victoriile, atât pe plan intern, cât și în Liga Europa. Datorită acestui parcurs excelent, campioana României e în fazele eliminatorii ale Ligii Europa, în proporție de 99%, în timp ce în Superliga noastră tocmai a urcat pe 3, la doar un punct de liderul CFR Cluj.

Încântat de ce a văzut, luni, la Galați, Gigi Becali a avut o intervenție în cadrul GSP Live. Aici, a lăudat prestația echipei, însă a anunțat și o schimbare în echipa de start pentru următoarele partide ale roș-albaștrilor.

„FCSB este echipa pe care eu mi-o doresc de 20 ani. De când eu sunt în fotbal. Asta este echipa pe care eu mi-o doresc, să nu ofere nicio șansă adversarului, să stau să mă uit liniștit la televizor. Se văd relațiile de joc între jucători, văd forță. Câștigi detașat, fără emoții. Să ținem cont și de numărul de accidentați, am jucat și cu fotbaliști de 17 ani. Nu va mai fi Musi titular, ci Toma. O să vedeți. Eu nu îl știam pe Toma, acum l-am văzut. Nu contează că Musi a marcat, contează de câte ori a pierdut mingea“, a declarat Becali

Acesta l-a remarcat și pe starul serii, Daniel Bîrligea, cu încă două goluri pentru FCSB.

„Bîrligea a dat două goluri venite din nicăieri. Cred că mama lui i-a făcut contract cu poarta, când l-a născut. Nu că a marcat, a făcut-o lejer. Cred că am fost inspirat în vară. Câte goluri are Bîrligea, câte are Louis Munteanu? (n.r. – atacantul-vedetă de la CFR Cluj). Nu e comparație. Nu contest că Louis e un jucător tehnic și valoros, doar că e diferență mare“, a adăugat latifundiarul din Pipera.