Daniel Bîrligea (24 de ani) e pe val și cifrele sale confirmă acest lucru. Atacantul FCSB-ului, cu o dublă la Galați, tocmai a ajuns la 9 reușite în actuala ediție de campionat. Dintre golurile sale, șapte au fost date pentru campioana României, după transferul său de la CFR Cluj.

Încântat de forma sa excelentă, Bîrligea a cam eșuat în tentativa sa de a avea un discurs sobru, după Oțelul – FCSB (1-4), când a fost întrebat, mai întâi, despre moartea lui Helmuth Duckadam.

„A fost o veste foarte neplăcută pentru toată lumea a fotbalului. Suntem alături de toată familia…“, a spus Bîrligea, cu zâmbetul pe buze (!), motiv pentru care reporterul a schimbat repede subiectul.

Întrebat despre prestația sa, la Galați, Bîrligea a avut motive întemeiate să vorbească, vizibil bucuros, cu un zâmbet larg pe față.

„Îmi place să primesc laude, să dau totul pe teren și să fiu mândru de mine. Cu siguranță, îmi doream tripla, mai ales că am avut multe ocazii. Schimbarea mea a avut, în mod cert, un motiv, mai ales că noi jucăm foarte des. Am atins un nivel în care dăm totul pe teren, e o plăcere să jucăm constant. E o mândrie personală că reușesc să dau goluri, dar bucuria e și mai mare că ajut echipa să câștige. Știam că aici, la Galați, o să avem un meci dificil. De aceea, mă bucur mult că am luat toate punctele. Personal, sper să mai cresc, dar să ajut și echipa. Pentru că împreună culegem toate roadele“, a adăugat vârful roș-albaștrilor.