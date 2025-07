A fost aproape de marea trădare! Gigi Becali l-a vrut la FCSB: „A fost cu un an înainte să plec la Udinese”

Torje, despre interesul lui Gigi Becali: „A fost cu un an înainte să plec la Udinese”

Gigi Becali a mai încercat de mai mute ori în trecut să aducă jucători de la marea rivală a „roș-albaștrilor”, dar nu i-a ieșit de fiecare dată.

Unul dintre fotbaliștii care s-au împotrivit unui transfer la FCSB a fost chair Gabi Torje.

Întrebat de cum vede schimbul dintre Politic și Musi + 1 milion de euro, fostul jucător al „câinilor” a povestit și cum au stat lucrurile în cazul lui când patronul FCSB-ului s-a interesat de el.

„Dinamo l-a pierdut pe Politic, dar l-a câștigat pe Musi și un milion de euro. De când au apărut primele declarații că se negociază, eram convins că se va face transferul. Când își propune ceva, domnul Becali are puterea să cumpere pe oricine.

Eu am zis «nu» de la prima discuție. Am vorbit cu cei de la Dinamo, nu direct cu FCSB. Discuția a fost cu un an înainte să plec la Udinese, când eram în cea mai bună perioadă a mea. Eram bun tare atunci!”, a dezvăluit Torje pentru gsp.ro.

11 goluri și 10 pase decisive, în 37 de meciuri jucate pentru Dinamo a avut Gabi Torje în ultimul sezon de dinaintea transferului la Udinese.

Udinese a plătit cinci milioane de euro în vara lui 2011, în schimbul jucătorului de bandă.