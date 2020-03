Avram Goia, fost fotbalist roman, a decedat in urma infectarii cu coronavirus, la 61 de ani! Acesta locuia in Spania

Pandemia de Covid-19 continua sa faca tot mai multe victime.

Coronavirusul a facut prima victima in fotbalul romanesc. Avram Goia, fostul atacant al celor de la Olimpia Satu Mare, a decedat la varsta de 61 de ani, in urma infectarii cu coronavirus. Acesta locuia de mai multi ani in Spania, acolo unde a si luat virusul care i-a fost fatal.

Olimpia Satu Mare a emis un comunicat pe site-ul oficial, in care a anuntat moartea fostului fotbalist.

"Cu surprindere si tristete am aflat despre trecerea in nefiinta a fostului atacant al Olimpiei Satu Mare din perioada anilor 80, Avram Goia. Din informatiile pe care le avem, cauza decesului este virusul care ne tine in case, COVID-19. Avram Goia a bifat sase prezente in Divizia A(asa cum se numea atunci Liga 1) in editia 1978-1979. Goia, nascut in 1959, era stabilit de multi ani in Spania si acolo a contactat virusul care i-a adus sfarsitul. Transmitem familiei indoliate sincere condoleante din partea clubului si a suporterilor Olimpiei Satu Mare", a transmis clubul.