Gest superb din partea celor de la AS Roma! Clubul va dedica personalului medical primul meci de dupa pandemia de coronavirus

Clubul AS Roma a anuntat sambata ca primul meci oficial pe care il va disputa acasa, cu public, dupa revenirea campionatului, va fi dedicat personalului medical. Astfel, oamenii aflati in prima linie in lupta cu pandemia de Covid-19 vor primi peste 5 000 de bilete gratuite.

In plus, la stadion va avea loc un moment de reculegere pentru italienii care si-au pierdut viata incercand sa salveze oameni in lupta cu virusul. De asemenea, o parte din banii obtinuti pe bilete va ajuta la cumpararea de echipamente medicale pemntru Roma.

#ASRoma has today announced that it will dedicate its first home match in front of fans after football returns to honouring and celebrating the medical workers who have been on the frontline of the battle against #COVID19.

