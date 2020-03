Un fotbalist din Premier League acuza dur englezii pentru modul in care au gestionat situatia provocata de coronavirus! "La inceput radeau de Italia"

Jucatorul e nemultumit de lipsa de masuri luate in contextul pandemiei.

Angelo Ogbonna, fost fotbalist pentru Juventus si actual jucator al lui West Ham, e convins ca englezii au subestimat virusul provenit din China. Fotbalistul e in prezent izolat in Londra alaturi de familie, sotia sa fiind insarcinata.

"Au subestimat foarte tare aceasta problema globala. Initial au ras de Italia, au crezut ca exagereaza. Eu locuiesc in Londra, dar m-am ingrijorat imediat pentru familia mea din Italia. In Londra a existat ingrijorare. Magazine goale, oameni putini pe strazi...Dar doar in Londra", a spus Ogbonna, conform goal.com

Fotbalistul a spus ca el si colegii sai au primit programe de antrenament pentru acasa, dar crede ca jucatorii vor avea nevoie de o luna de pregatire inainte de reluarea meciurilor.

Pana acum, numarul cazurilor de infectare cu coronavirus din Anglia a ajuns la aproximativ 15 000, dintre care 759 au decedat.