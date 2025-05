"FCSB nu va avea probleme". Un rival a dat verdictul despre dominația campioanei din Superligă

Dănuț Lupu este de părere că, pe plan intern, FCSB nu va avea probleme să-și mențină dominația pe următoarele două, trei sezoane, ținând cont de lotul valoros pe care îl are și de investițiile pe care este dispus să le facă Gigi Becali.

"Nu văd ce echipă la anul să le facă probleme celor de la FCSB. FCSB are echipa pe care o are. N-a pierdut niciun meci. Are aproape 25, 30 de meciuri în plus față de celelalte echipe și totuși se întăresc. Eu cred că cel puțin 2, 3 ani, FCSB nu va avea probleme în campionatul românesc!

Nu cred că există și nu cred că altă echipă are puterea de a se lupta cu Gigi la toate capitolele. A strâns foarte mulți jucători. Majoritatea dintre ei sunt tineri, nu sunt bătrâni. Mi-e greu să cred că va putea cineva să îi împiedice la anul și peste 2, 3 ani", a declarat fostul mijlocaș de la Dinamo și Rapid, potrivit Fanatik.