Dumitru a rememorat perioada în care l-a avut pe Șumudică elev, dezvăluind episoade inedite și oferind o perspectivă surprinzătoare asupra personalității antrenorului.



Dumitru a subliniat calitățile lui Șumudică ca antrenor, recunoscându-i priceperea și capacitatea de a obține rezultate. Totuși, el a exprimat și anumite rezerve, sugerând că Șumudică ar putea fi uneori prea vulcanic și nesigur pe deciziile sale.



"Șumudică, da. L-am avut jucător. Șumudică este un antrenor bun, un priceput, dar nu e sigur pe el, pe ceea ce face. Nu mi se pare sigur, pentru faptul că el i-a făcut pe Rapid. I-a luat de unde i-a luat și e în play-off. El nu crede că o să poată să prindă și.. Așa cred eu. S-ar putea să greșesc.



El știe ce face, Rapid joacă altceva. Și Gigi (n.r. Becali) a recunoscut-o la televizor spunând: <<Mai bine ar intra Rapid în play-off>>. El e un băiat priceput. A fost prin Turcia, are bani, performanță, a câștigat campionatul cu Astra. Poate că e un antrenor prea vulcanic", a spus Liță Dumitru, potrivit iAMSport.

"E cu certificat!"



Dumitru a mai povestit că după un meci câștigat de Rapid cu 1-0, "Șumi", care acuza o stare de rău, i-a cerut antrenorului să nu-l înlocuiască, deoarece va marca în repriza secundă.



"La un meci pe care l-am câștigat cu 1-0, el a fost rezervă, a intrat și am bătut cu 1-0. Nu a dat el gol, a dat altcineva. După meci a venit doctorul la mine <<Bă, nea Liță, vezi că îi e rău lui Șumi>>. <<Ce are?>>. M-am dus acolo <<Nea Liță, nea Liță>>. <<Ce e, mă? Ce s-a întâmplat?>>. <<Bre, te rog eu frumos, să nu mă scoți că dau gol a doua repriză!>>. <<Băi, Marius, s-a terminat meciul. Am câștigat, ești nebun?>>.



El voia să mai joace. Mie mi-a spus Rada: <<Domne, nu te băga pe el, că el e cu certificat>>. Dar eu nu am spus-o pentru faptul că nu vreau să am probleme. Îmi cer scuze, dacă Rada a greșit sau…. Dar eu l-am certat, de ce? Pentru faptul că el centra.



Deci Șumudică e copilul rătăcitor al Rapidului. E vechi la Rapid, a iubit Rapidul de mic copil și se văd rezultatele ca antrenor. Se vede și e băiat deștept. Se descurcă, bravo lui!", a mai spus Dumitru.



Cu Șumudică pe bancă, Rapid a reușit să se califice în play-off-ul Superligii cu două etape înainte de finalul sezonului regulat, în ciuda un start de sezon dezastruos cu Neil Lennon pe banca tehnică.