Duckadam, Comaneci si Halep, dati exemplu de Donald Tusk in discursul de la Bucuresti! Presedintele Consiliului European a vorbit in limba romana

Sportivii romani au fost in centrul discursului lui Donald Tusk.

Donald Tusk a vorbit in romana si a facut referire la sportivii romani de top in discurisul avut la ceremonia prin care Romania a preluat presedintia Consiliului Uniunii Europene.

Presedintele Consiliului European i-a amintit pe Nadia Comaneci, Simona Halep si pe Helmuth Duckadam.

"Sunt toti eroi ai imaginatiei mele, la fel ca sportivii romani de seama Nadiei Comaneci si ai Simonei Halep, care incanta publicul din intreaga lume. Dar episodul care mi s-a intiparit cel mai bine in minte a fost finala Cupei Campionilor Europeni la fotbal, de la Sevilla, din 1986, cand Steaua Bucuresti a invins Barcelona.

Si as vrea sa fac un apel la romani sa apere. Vreau sa apere in Romania fundamentele civilizatiei noastre politice, libertatea, integritatea, respectarea adevarului in viata publica, statul de drept si Constitutia, sa le apere cu aceeasi hotarare cu care Helmuth Duckadam a aparat acele patru penalty-uri la Sevilla in finala Cupei Campionilor. Atunci si mie mi s-a parut imposibil, dar el a reusit. Si voi veti reusi!", a spus Tusk.