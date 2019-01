Cadoul senzational pe care Duckadam i l-a trimis lui Donald Tusk, presedintele Consiliului Europei, dupa discursul de la Bucuresti: FOTO

Donald Tusk le-a transmis romanilor in discursul sau de la Bucuresti "sa apere democratia asa cum Helmuth Duckadam a aparat cele patru penaltyuri din finala Cupei Campionilor".

Helmuth Duckadam s-a declarat onorat si spune ca a fost foarte emotionat atunci cand si-a auzit numele in discursul tinut de Donald Tusk la Bucuresti, cu ocazia preluarii presedintiei Europei de catre Romania.

Duckadam a decis sa ii raspunda presedintelui Consiliului Europei si i-a facut un cadou frumos. Fostul mare portar, acum presedinte de imagine al FCSB, i-a trimis o pereche de manusi semnate, dar si doua sticle de palinca facuta chiar de el.

"Fac apel la toti romanii sa apere, in Romania si in Europa, fundamentele civilizatiei noastre politice: libertaea, integritatea, respecatrea adevarului in viata publica, statul de drept si constitutia. Sa le apere cu aceeasi hotarare cu care Helmuth Duckadam a aparat acele patru penaltyuri la rand. Atunci, si mie mi s-a parut imposibil. dar el a reusit! Si voi veti reusi!", a spus Donald Tusk joi seara.

