Dezvaluiri SOCANTE despre jucatorul care trebuia sa ajunga vedeta in Liga 1! A fost retinut dupa ce si-a batut iubita: "M-a dezbracat cu forta si m-a tarat prin casa, in timp ce ma batea!"

Dezvaluiri grave ale iubitei unui fotbalist trecut prin Liga 1!

Andu Moisi, jucator cu prezente in Liga 1 in tricoul lui Poli Iasi, tocmai a promovat in B cu Aerostar Bacau.

Moisi a fost retinut 24 de ore, apoi plasat sub control judiciar dupa ce si-a agresat iubita. Jucatorul de 23 de ani nu are voie nici sa se mai apropie de ea in urmatoarele 6 luni.

La inceputul lui iunie, cei doi au reluat relatia la care renuntasera cu mai multe luni in urma. Pe 5 iunie, Moisi si prietena lui au fost la un gratar impreuna. Dupa ce jucatorul ar fi consumat bauturi alcoolice, ar fi inceput s-o injure si s-o loveasca pe fata. Aceasta a plecat singura acasa, cu un taxi, dar jucatorul a urmarit-o.

"M-a lovit, m-a dezbracat cu forta si m-a tarat prin casa, in timp ce imi adresa injurii si ma lovea. Nu imi dadea drumul, eu tipam si plangeam foarte tare. Vecinii au apelat 112", a spus femeia agresata, citata de Adevarul.

Andu Moisi are 6 prezente in tricoul lui Poli Iasi in Liga 1. Fotbalistul a mai trecut pe la Pojorata, Miroslava si Ozana Tg. Neamt, inaintea sa semneze la inceputul anului cu Aerostar Bacau.