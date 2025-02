Daniel Popa a marcat două goluri și a oferit patru pase decisive în cele 30 de meciuri disputate, însă nu a reușit să se impună și să rămână în planurile echipei pentru a doua parte a sezonului.

Atacantul avea un contract valabil până în vara anului 2026 și a acceptat rezilierea acordului fără a cere vreo despăgubire. Fotbalistul a fost remunerat până în luna ianuarie și a jucat ultima dată într-o victorie contra UTA Arad, unde a fost titular, dar a fost schimbat la pauză.

Reacția lui Daniel Popa după rezilierea contractului

Jucătorul a confirmat informația și a mărturisit că nu are ce să le reproșeze celor de la FCSB, transmițându-i un mesaj și lui Gigi Becali.

"Este adevărat, am reziliat de comun acord, asta este situaţia. Nu sunt supărat, nu am nimic de reproşat, mă bucur că am avut şansa să joc la această echipă şi asta este viaţa. Mergem mai departe.

Nu am avut nicio problemă la FCSB. Acum, rămâne de văzut zilele astea ce o să fie. Am mai multe oferte, din afară şi din România. Prima mea opţiune este să merg în străinătate, dar dacă nu voi semna acolo, probabil rămân în ţară.

Dar mi-aş dori să încerc în străinătate. Cu domnul Gigi Becali nu am avut cine ştie ce relaţie. M-a sunat atunci la început, dar în rest nu prea am vorbit. Pe această cale chiar aş vrea să îi mulţumesc.

Mi-a dat şansa să joc la un club mare, dar vă daţi seama, pentru un atacant este greu când nu marchezi. Am reziliat de comun acord şi asta e viaţa, mergem mai departe", a declarat Daniel Popa, potrivit Fanatik.