Cum s-au descurcat, in 2018, cele 3 echipe care se vor continuatoarele Rapidului

Exista cate un Rapid in Liga 3, Liga 4 si Liga 5. Primul e sustinut de Peluza Nord, al doilea de rude si prieteni, al treilea de ultrasii de la T2.

Morosanu da cu pumnul AZI IN DIRECT la ProTV si PRO X in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Academia Rapid, a carui denumire oficiala este acum SC Fotbal Club R Bucuresti SA, a cumparat in vara marca "Rapid", pentru suma de 406.800 de euro plus TVA, si evolueaza in Seria 2 a Ligii 3, unde este denumita Fotbal Club Rapid, dupa o schimbare de regulament intempestiva din partea FRF. Echipa a incheiat pe primul loc transa de meciuri din acest an, cu 38 de puncte, dar a avut de furca, de-a lungul ultimelor 6 luni, cu Unirea Slobozia (34 puncte) si CS Afumati (32 puncte). Cel mai probabil, echipa va promova fara emotii mari in Liga 2, la finalul sezonului. Din lot fac parte fosti jucatori ai Rapidului (Virgil Draghia, Ionut Voicu, Alex Iacob, Doru Bratu) sau fotbalisti cu experinta in Liga 1 (Petre Goge, Alin Carstocea, Deyvidas Matulevicius, Valentin Rasdan) si Liga 2 (Adrian Grigore, Sergiu Jurj, Marian Vlada, Amir Jorza). Desi sta cel mai bine din punct de vedere financiar dintre cele 3 organizatii rapidiste si i se va construi un stadion nou, clubul a fost in centrul mai multor scandaluri in acest sezon. Daniel Pancu a devenit antrenor, in urma ciudatei concedieri a lui Constantin Schumacher, iar Daniel Niculae si Vasile Maftei au refuzat sa mai faca parte din proiect, motivand ca-i lipseste transparenta promisa anul trecut, la infiintare, dar presa a speculat ca nu s-ar mai fi inteles cu oamenii primarului Dan Tudorache, printre care si presedintele Ovidiu Burca.

AFC Rapid, clubul care s-a luptat cu Academia Rapid, in sezonul precedent de Liga 4, si al carui proprietar a fost George Copos, pana in primavara anului 2016, cand i l-a cedat fostului sau angajat, Horia Manoliu, trece prin momente mai grele. Ramas in Liga 4, unde are o concurenta acerba din partea CSA Steaua (43p), CS FC Dinamo (38p), Carmen Bucuresti (36p) si CS Progresul 2005 (36p), clubul alb-visiniu ocupa abia pozitia a 13-a, cu 12 puncte acumulate si un golaveraj negativ (-12). Echipa nu mai are cum sa prinda play-off-ul de promovare in care merg primele 4 echipe clasate in Liga a 4-a din Bucuresti, castigatoarea turneului urmand sa intalneasca o campioana judeteana. In vara acestui an, AFC Rapid a mai primit o lovitura, dupa ce ANAF Sectorul 1 a cerut falimentul asociatiei, pentru ca avea datorii de 2.200.000 de lei (200.000 datoriile initiale, plus 2.000.000 dobanzi) si era inactiva fiscal din 2014. Cel mai probabil, aflat in jena financiara, legitimand cu dificultate jucatori si antrenori si sustinut din ce in ce mai putini suporteri, clubul se va desfiinta in viitorul apropiat, daca nu mai este de actualitate varianta sa devina echipa secunda a clubului finantat de Primaria Sector 1, sa ramana in Liga 4 si sa rodeze juniorii acestuia.

Rapid FNG Bucuresti, administrat de Asociatia Clubul Sportiv Rapid Frumosii Nebuni ai Giulestiului si finantat exclusiv de ultrasii rapidisti de la T2, s-a inscris oficial, in vara anului 2018, in Liga 5 Bucuresti, dupa ce, in a doua jumatate a sezonului precedent, a jucat fara ca rezultatele sale sa conteze in clasament. Cu o echipa tanara, formata in mare parte din fosti juniori ai Rapidului, dar si cu cativa jucatori cu experinta in esaloane superioare, echipa va termina anul pe primul loc in Liga 5, cu 31 de puncte acumulate, la 6 distanta de ocupantele urmatoarelor doua pozitii, ACS VK Soccer si ACS Sportivii Bucuresti. Clubul si-a luat la revedere cum se cuvine de la vechiul Stadion Giulesti, dupa ce a jucat aici ultimele meciuri, inainte sa fie demolat pentru a face loc unei arene mai moderne. In ultimele luni, fiecare dintre intalnirile Rapid FNG au fost urmarite de 50-100 de spectatori, s-a reusit marirea numarului de membri cotizanti si suporterii au lansat chiar o bere artizanala proprie, denumita "Locomotiva".

Autor: Gabriel Chirea