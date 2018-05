Cum arata noul stadion din Teleorman! Echipa controlata de fiul lui Dragnea va juca pe arena acreditata UEFA

Lucrarile la stadionul din Magurele s-au terminat.

Arena pe care va juca echipa controlata de Dragnea e terminata.

Compania Nationala de Investitii anunta finalizarea lucrarilor la Complexul sportiv - Stadion Municipal Turnu Magurele din judetul Teleorman.

In urma interventiei CNI, stadionul indeplineste cerintele de clasificare UEFA.

Complexul sportiv beneficiaza de un centru de cantonament - spatii de cazare cu dotari independente (24 locuri), spatii pentru recuperare fizica, precum si spatii pentru prepararea si servirea mesei. In plus acesta este amenajat corespunzator cu spatii dedicate persoanelor cu handicap, o zona speciala pentru presa, precum si spatii destinate locurilor de parcare.

Din imaginile prezentate de CNI, noul stadion are probleme similare cu arena de la Craiova. Gazonul ii va pune in dificultate pe jucatori.

Pe noua arena de 3 milioane de euro va juca echipa controlata de fiul lui Liviu Dragnea, Valentin, care are ca obiectiv promovarea in liga a doua. ACSF Vointa Turnu Magurele e antrenata de Vali Badea, iar in acest sezon a pierdut deja lupta la promovare cu Petrolul Ploiesti.

