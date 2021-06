EXCLUSIV | FCSB are ca obiectiv castigarea Champions League: "Va putea castiga Liga Campionilor cu un buget de 10 milioane"

FCSB nu a mai castigat titlul din 2015.

Chiar si asa, ambitiile clubului sunt mai mult decat mari. Gigi Becali a preluat clubul in urma cu 20 de ani, insa nu a reusit inca sa ajunga la obiectivul propus. Fiind implicata an de an in lupta pentru titlu, FCSB spera sa castige Champions League, asta desi nu a mai ajuns in grupe din 2013.

"Atunci (acum 20 de ani, cand a preluta FCSB) aveam un fel de pasiune, de iubire de sine, de narcisism, adica voiam sa fiu persoana publica, influenta, cunoscuta, acum fac asta doar pentru ca e un business, nici nu prea mai merg la meciuri, mai merg la meciuri doar daca joaca FCSB in Champions League, in grupe.

Mi s-a schimbat oricum viata, eu m-am botezat in Hristos, pe Gigi Becali l-am lasat, m-am dezbracat de el, cat am putut, ca mai am inca, dar incerc sa ma curat definitiv de hainele alea ale rautatii, ale jignirilor, a raului, incerc sa ma debarasez definitiv de ele, sa nu mai faca parte din mine.

Vreau, in primul rand, ca totul face Domnul, si visul meu este sa demonstrez oamenilor slava Domnului prin mine, sa vada lumea ca o echipa, FCSB, cu un buget de 10 milioane va putea castiga Liga Campionilor cu echipe cu buget de un miliard.

Aia o sa o castig (campionatul). Nu e problema, dar asa se preconizeaza, face Domnul, ca uite a facut o echipa, dar daca ma indruma Domnul si daca nu vand, dar vezi, ma incanta, am avut oferta pentru Olaru, am zis ca nu il vand acum, dar daca da 10 milioane il dau, deci daca da, mi-l ia. Dar daca o sa intram in Liga Campionilor la anul si incasam de acolo 30-40 de milioane si marim salariile, face Domnul o echipa buna si ne putem bate in Europa, incet incet", a spus Becali, la PROX.