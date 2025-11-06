Universitatea Cluj a oficializat mutarea prin intermediul site-ului oficial. Cel care a fost de trei ori antrenor la prima echipă a ”studenților” va conduce echipa feminină a clubului.



Cuplul Stelian Gherman - Marius Feșnic a fost cel care a pregătit echipa feminină a lui U Cluj până la ”instalarea” lui Dulca.



Cristi Dulca e noul antrenor al echipei feminine de la U Cluj



”Cristian Dulca (53 de ani) preia postul de antrenor principal al echipei feminine de la cuplul Stelian Gherman - Marius Feșnic. Clubul nostru le mulțumește celor doi pentru rezultatele obținute în acest început de sezon. „Studentele” se află pe primul loc al Seriei 1 din Liga a 3-a după 9 etape și sunt calificate în turul al treilea al Cupei României.



Ca fotbalist, Cristian Dulca a evoluat la CFR, Gloria Bistrița, Rapid București, Ceahlăul Piatra Neamț, Gaz Metan Mediaș și ”U” Cluj, pentru echipa noastră bifând patru prezențe în sezonul 2001-2002. Dincolo de granițe, a jucat pentru formația sudcoreeană Pohang Steelers și pentru maghiarii de la Honved Budapesta.



Anul 1998 a fost unul de grație pentru fundașul originar din Cluj-Napoca. Acesta a câștigat Cupa României alături de Rapid și a fost convocat în lotul Naționalei României pentru Campionatul Mondial din Franța. La acel turneu final, Dulca a evoluat 32 de minute în remiza 1-1 cu Tunisia, de la Saint-Denis, din ultima etapă a grupei G”, a trnamis U Cluj.

