'Pas important pentru obținerea dreptului de promovare în Superligă. Consiliul Local al Municipiului Hunedoara a adoptat Hotărârea nr. 167/2025, prin care se aprobă predarea și preluarea gratuită, cu titlu definitiv, a activității sportive și a locului de participare în competiții, respectiv Campionatul Național al Ligii a II-a, de către Clubul Sportiv Corvinul 1921 Hunedoara către Asociația Club Sportiv FC Corvinul Hunedoara 1921, începând cu sezonul 2025-2026', informează clubul din eșalonul secund pe pagina oficială de Facebook.



Această hotărâre vizează toate drepturile federative sportive ale Clubului Sportiv Corvinul 1921 Hunedoara și asigură continuitatea și dezvoltarea activității fotbalistice sub egida 'Asociației Club Sportiv FC Corvinul Hunedoara 1921'.



Predarea se realizează în baza unui contract de cesiune semnat de părțile implicate, care va asigura transferul activității și al drepturilor sportive, în așa fel încât noua structură să devină una de drept privat, cu drept de promovare în prima ligă, având ca membru fondator, pe lângă Primăria municipiului Hunedoara, și Consiliul Județean Hunedoara, o societate, respectiv Ecoserv-Hd SRL. Societatea comercială este subordonată Primăriei și Consiliului Local Hunedoara și are ca obiect principal de activitate întreținerea peisagistică.



Primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu, a declarat că a discutat cu președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, pe care l-a asigurat că va transmite toată documentația necesară în termenul fixat de FRF.



'Am fost consecvenți și continuăm să facem pașii corecți pentru a ne asigura că vom avea drept de promovare în Superligă. De altfel, am și discutat, imediat după aprobarea hotărârii în Consiliul Local, cu președintele FRF, Răzvan Burleanu, căruia i-am transmis că demersurile noastre în acest sens continuă și că la data la care trebuie să trimitem toată documentația (luna iunie), vom fi pregătiți, sută la sută', a spus primarul.



'În plus, în paralel, lucrăm deja la stabilirea bugetului pentru următorul sezon, dar și la consolidarea lotului cu care vom aborda noua stagiune. La toate acestea se mai adaugă și începutul lucrărilor la baza sportivă din apropierea stadionului, practic proiectul nostru se dezvoltă pe mai multe paliere, așa cum este și normal', a adăugat Bobouțanu.



Echipa de fotbal Corvinul Hunedoara, care a participat anul trecut în tururile preliminare ale Europa League și Conference League ca urmare a câștigării Cupei României, a încheiat ediția 2024-2025 a Ligii a II-a pe prima poziție în Grupa A din play-out.

AGERPRES