În cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro, difuzată de Sport.ro și VOYO, Florin Motroc a răspuns și la rubrica "Întrebări-Fulger", dar a comentat și câteva imagini de arhivă.

"Cel mai bun fotbalist împotriva căruia ai jucat este...", a fost una dintre temele abordate. Motroc a replicat: Ilie Balaci! A adus aminte de un meci din Divizia B, pe când Balaci era antrenor și jucător la Drobeta Turnu Severin, iar Motroc juca la 30 decembrie.

Florin Motroc: "Ilie Balaci e pe primul loc"

Născut la 13 septembrie 1956, Balaci şi-a petrecut cea mai mare carieră de fotbalist la Universitatea Craiova (1973-1984). El a mai evoluat la FC Olt şi la Dinamo. Ilie Balaci a îmbrăcat de 65 de ori tricoul echipei naţionale, pentru care a marcat opt goluri.

"Am prins Craiova (n.r.: Universitatea Craiova)... Dănuț Lupu, Balaci. Eram la 30 decembrie... Era la Turnu Severin Ilie... și antrenor, și jucător... A intrat a doua repriză, conduceam cu 2-0, ne-au bătut cu 3-2. Ilie a marcat din lovitură liberă, s-au urcat toți pe garduri. Ilie Balaci pe primul loc, apoi Lupu... Am mai mulți pe locul al treilea: Țicleanu, Coraș... Vreau să-i urez multă sănătate lui Cori, am prins o generație fantastică la Sportul Studențesc. Mircea Sandu era șeful vestiarului", a spus Florin Motroc, la Poveștile Sport.ro.

Universitatea Craiova, FC Olt Scornicești și Dinamo au fost echipele la care a evoluat Ilie Balaci în cei aproape 20 de ani de carieră. Ulterior, în cariera de antrenor, a stat pe banca tehnică la grupări precum Pandurii Târgu Jiu, FC Drobeta, Club Africain, Olympique Casablanca, Al-Shabab, Al-Nassr, Al-Hilal, Universitatea Craiova, Al-Ain, Al-Sadd, Shabab Al-Ahli, Al-Arabi, Kazma SC, Raja Casablanca, Al-Nahdah, Al-Hilal Omdurman sau Al-Suwaiq.

Ilie Balaci a murit în octombrie 2018, la vârsta de 62 de ani, în urma unui stop cardio-respirator.