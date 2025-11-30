Partida dintre Sportul D&A și AFC Internațional București s-a jucat pe un teren impracticabil.
FOTO ȘI VIDEO Circ total în fotbalul românesc: Jucătorii s-au spălat cu furtunul, după ce AJF i-a obligat să joace într-o mlaștină
Scene demne de cascadorii râsului au avut loc în Liga a 4-a din România.
Vremea capricioasă de afară provoacă multe probleme atunci când vine vorba despre suprafața de joc la meciurile din Superliga României, însă, pe măsură ce coborâm în eșaloanele inferioare, totul capătă cu totul și cu totul alte proporții.
Obligați de Asociația Județeană de Fotbal să joace pe un teren impracticabil, Sportul D&A a învins-o pe AFC Internațional București cu 4-3, însă numai fotbal nu poate fi numit ceea ce s-a petrecut pe stadionul din Berceni, care arăta ca după bombardament: câteva petice de iarbă într-o mare de noroi și bălți.
Totuși, jucătorii s-au străduit să își facă treaba cât mai bine, iar, la final, efortul a fost vizibil. După meci, jucătorii celor două echipe s-au spălat cu furtunul.
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News