Partida dintre Sportul D&A și AFC Internațional București s-a jucat pe un teren impracticabil.

Chelsea - Arsenal, LIVE pe VOYO de la 18:30. Derby londonez între cele mai în formă echipe din Premier League

Probleme pentru Kopic! Diagnosticul dur primit de un dinamovist după meciul cu Oțelul: se operează

Vremea capricioasă de afară provoacă multe probleme atunci când vine vorba despre suprafața de joc la meciurile din Superliga României, însă, pe măsură ce coborâm în eșaloanele inferioare, totul capătă cu totul și cu totul alte proporții.

Obligați de Asociația Județeană de Fotbal să joace pe un teren impracticabil, Sportul D&A a învins-o pe AFC Internațional București cu 4-3, însă numai fotbal nu poate fi numit ceea ce s-a petrecut pe stadionul din Berceni, care arăta ca după bombardament: câteva petice de iarbă într-o mare de noroi și bălți.

Totuși, jucătorii s-au străduit să își facă treaba cât mai bine, iar, la final, efortul a fost vizibil. După meci, jucătorii celor două echipe s-au spălat cu furtunul.

