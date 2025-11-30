FOTO ȘI VIDEO Circ total în fotbalul românesc: Jucătorii s-au spălat cu furtunul, după ce AJF i-a obligat să joace într-o mlaștină

Circ total &icirc;n fotbalul rom&acirc;nesc: Jucătorii s-au spălat cu furtunul, după ce AJF i-a obligat să joace &icirc;ntr-o mlaștină Fotbal intern
Scene demne de cascadorii râsului au avut loc în Liga a 4-a din România.

AJFasociatia judeteana de fotbalafc international bucurestiSportul D&A
Partida dintre Sportul D&A și AFC Internațional București s-a jucat pe un teren impracticabil.

Un meci de Liga 4 jucat pe un teren mlăștinos! Jucătorii s-au spălat cu furtunul

Vremea capricioasă de afară provoacă multe probleme atunci când vine vorba despre suprafața de joc la meciurile din Superliga României, însă, pe măsură ce coborâm în eșaloanele inferioare, totul capătă cu totul și cu totul alte proporții.

Obligați de Asociația Județeană de Fotbal să joace pe un teren impracticabil, Sportul D&A a învins-o pe AFC Internațional București cu 4-3, însă numai fotbal nu poate fi numit ceea ce s-a petrecut pe stadionul din Berceni, care arăta ca după bombardament: câteva petice de iarbă într-o mare de noroi și bălți.

Totuși, jucătorii s-au străduit să își facă treaba cât mai bine, iar, la final, efortul a fost vizibil. După meci, jucătorii celor două echipe s-au spălat cu furtunul.

