Anamaria Prodan nu a dat uitarii razboiului cu Becali: "Nu stiu cine e Gigi Becali! Eu cand iti dau totul si tu ma tratezi, esti zero in fata mea!"

Conflictul dintre Anamaria Prodan si Gigi Becali e departe de a se incheia.

Anamaria Prodan inca este afectata dupa ce a fost scoasa din calcul la transferul lui Man la Parma si jucatorul a renuntat la serviciile sale,semnand cu Giovanni Becali. Finatatorul lui FCSB a incercat sa ii ofere 100 000 de euro dupa ce tranzactia cu clubul italian a fost perfectata, dar Anamaria Prodan a refuzat si a amenintat ca il va da pe Man in judecata.

Impresarul ii reproseaza lui Becali ca a tradat-o si ca din cauza acestui comportament a ramas fara niciun prieten.

"Pe Man l-am actionat in instanta. Poftim? Cine? Nu stiu cine e Gigi Becali, nu stiu cine e. Pe mine cine ma tradeaza, nu ma mai intorc niciodata, nici daca mor de foame. Eu cand iti dau totul si tu ma tratezi asa, atunci esti zero in fata mea. Eu cred ca Gigi Becali in toata existenta lui nu a avut un om care sa tina mai mult la el si nici nu a avut vreodata un prieten.

E vorba de caracter. De-aia nici nu are vreun prieten. Eu vin din alta lume, am alta educatie. Probabil a obosit sa tina pasul. Nu vreau sa vorbesc despre Gigi Becali. Toata lumea vorbeste de Gigi Becali, dar nimeni nu spune nimic despre el pentru ca nu are ce", a declarat Anamaria Prodan pentru ProSport.

Impresarul a tinut sa isi linisteasca jucatorii pe care ii reprezinta si evolueaza la FCSB, argumentand ca aceasta disputa este doar intre ea si patronul echipei, fotbalistii nu au niciun amestec.

"Au contracte cu FCSB. Cine e Gigi Becali sa scoata pe cineva din contract? Nu e Dumnezeu. Aici tine de demnitate si de barbatie. Nu are treaba jucatorul cu problema pe care o am eu cu Gigi Becali. Nimeni care e inteligent, nimeni care are mandrie si deminitate nu face asta", a precizat Anamaria Prodan.