Dezvaluirile momentului. Anamaria Prodan: "Cineva care nu era pe lista de invitati a stricat totul!" Cine ar fi iubita secreata a lui Reghe

Anamaria Prodan ar fi vrut sa-i faca o surpriza sotului sau inainte de reinnoirea juramintelor.

N-a reusit. Reghe a aflat de la o persoana care nu era pe lista de invitati ce ii pregateste Anamaria. Zvonurile despre divort se intensifica, dar Prodan spune ca nu e separata de Reghecampf.

"Vi se pare ca am barbat de lasat? Eu am cel mai smecher barbat din Europa si chiar din lume. Am vrut sa-i organizez o petrecere surpriza cu ocazia nuntii de cristal. Cineva care nu era pe lista de invitati s-a strecurat cumva si a stricat totul. Reghe a aflat. Vezi cum sunt oamenii?", a spus Anamaria Prodan la Antena Stars.

Laurentiu Jr., fiul cel mic al familiei Reghecampf, sustine si el ca relatia dintre parintii lui e normala.

"Nu inteleg de ce unii oameni incearca mereu sa imi denigreze parintii. Asa ceva este strigator la cer. Mami si tati sunt bine, suntem toti la masa si mergem peste tot impreuna", a spus pustiul.

Conform playsport, Reghe ar avea insa o relatie de mai mult timp cu o tanara pe care a sprijinit-o si in afaceri, deschizandu-i un salon de infrumusetare in Dorobanti.