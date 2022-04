Câți bani câștigă Bănel Nicoliță, lunar, din TikTok

Recent, fostul internațional a dezvăluit că a pierdut o sumă importantă în urma investiției la CS Făurei

Bănel a abandonat proiectul din orașul său natal și a deschis o școală de fotbal în București, iar pe lângă asta face sume impresionante de bani și din... TikTok! Nicoliță are peste 110.000 urmăritori pe TikTok și câștigă aproximativ 2.000 de euro lunar, potrivit Fanatik.

Bănel Nicoliță, regretele carierei de fotbalist

După cariera de fotbalist, fostul internațional român mai are în conturi aproximativ 300.000 de euro.

„300 și ceva de mii de euro. Restul în imobiliare. N-am câștigat foarte mult. Pentru că eu în Franța jumătate dădeam la statul francez. Așa era acolo. Vă pot confirma cei care au fost acolo.

Am făcut și greșeli, de ce să mă ascund. Fiecare greșește! N-au fost greșeli grave. Ce mi-a plăcut, am făcut. N-am regrete. În fotbal am pierdut cei mai mulți bani”, a spus Bănel Nicoliță, GSP.ro.

Bănel Nicoliță a adunat 263 de meciuri în tricoul FCSB-ului, în 6 ani și jumătate petrecuți în Ghencea. Mijlocașul dreapta a mai evoluat trei sezoane în Franța, îmbrăcând de 28 de ori tricoul lui Saint-Etienne și de 20 de ori pe cel al lui Nantes.

Pe finalul carierei, Bănel a mai jucat câteva luni și în Cipru, la Aris Limassol.