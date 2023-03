Budescu a dezvăluit ce a discutat cu Mihai Pintilii

Constantin Budescu, mijlocașul echipei Petrolul și fost component al celor de la FCSB, a vorbit despre situația delicată în care se află Mihai Pintilii.

Pintilii a fost suspendat patru etape de Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal, pentru că a dat indicații ca din postura unui antrenor principal, deși fostul mijlocaș al naționalei nu posedă Licența Pro.

Budescu, despre Pintilii

Budescu a dezvăluit că fostul său coleg e marcat de ultima decizie.

"Am vorbit aseară (n.r.:joi seara) cu Pinti la autocar, după meci, despre situația asta care e neplăcută și cred eu nemeritată. Am mai stat un pic de vorbă pentru că am fost colegi și suntem prieteni buni. Era și el afectat pentru că nu înțelege de ce se întâmplă chestiile astea, dar nu are ce face.

Trebuie să stea în tribună și asta este. Este decizia lor, ce poate să facă. I-am zis eu că e o decizie nedreaptă, dar noi nu putem face nimic. El s-a supus și cam asta a fost. Nu am discutat despre Strizu nici nu știu dacă aflase”, a declarat Budescu, potrivit Fanatik.

Răzvan Burleanu a vorbit vineri în cadrul unei conferințe despre noile reglementări din regulament. Președintele FRF a evidențiat faptul că, în cazul în care o echipă din România va avea un antrenor care nu deține licența PRO, dar se implică la club, atunci vor fi suportate anumite penalizări.

Spre exemplu, dacă Mihai Pintilii va continua să conducă clubul de pe margine fără să dețină licența necesară, atunci FCSB va trebui să plătească o penalitate de 200.000 de lei, iar suma se va dubla în cazul în care se va repeta acest lucru.

Leo Strizu și-a dat demisia de la FCSB

Leo Strizu, antrenorul 'din acte' al FCSB-ului, și-a dat demisia la flash-interviu după victoria „roș-albaștrilor” în fața celor de la Petrolul Ploiești.

„În această seară am luat o decizie grea pentru mine și pentru club. Este ultimul meci în care voi mai colabora cu FCSB. Decizia am luat-o astăzi, ieri. Cred că această decizie vine din motive personale și îmi aparține. Nu o să cadă bine nici clubului.

Aș vrea să închid acest subiect.Nu vreau să intru mai mult în acest subiect. Am motive personale care m-au făcut să iau această decizie. Nu e ușor. Eu atât pot să vă spun. Vali Argăseală va avea demisia mea mâine pe birou”, a spus Leo Strizu după victoria cu 4-1 împotriva Petrolului Ploiești.