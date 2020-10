BREAKING NEWS: Se tem de RAZBOI pe strazi! Jandarmii au ramas in alerta dupa bataia dintre stelisti si dinamovisti: "Am fost loviti! Trebuia sa intervenim rapid!"

Derby-ul din liga a 3-a dintre Dinamo 2 si Steaua, terminat 1-3, a aprins rivalitatile din trecut!

Pe strazi a fost nebunie in miezul zilei! Jandarmii au intervenit pentru a opri o confruntare intre fani. Purtatorul de cuvant al institutiei spune ca jandarmii au fost atacati, acesta fiind motivul interventiei in forta pe care au avut-o la metrou. Exista informatii ca pe strazi ar putea continua scandalul, astfel ca jandarmii au ramas mobilizati.

"Au existat informatii ca membrii celor doua galerii intentionau sa se intalneasca pentru a-si disputa diverse rivalitati, le stiti foarte bine, sunt incidente care au mai avut loc. Am mobilizat dispozitive in zona stadionului pentru a preveni aceste incidente. Aveam informatii si am fost obligati sa luam masuri in zona si in proximitatea stadionului. In jurul orei 13 a fost identificat un grup de sustinatori ai lui Dinamo, aproximativ 60 de persoane, iar la Piata Muncii 100 de persoane care sustineau Steaua. Deplasarea stelistilor s-a facut cu metroul. Stelistii au incercat sa intre in conflict cu ceilalti suporteri, iar noi am intervenit.

O parte din acest grup s-a refugiat in zona metroului. Jandarmii au mers dupa ei. In mijloacele de transport in comun exista probleme. Grupul foarte agresiv s-a refugiat in garnitura stationata. Jandarmii au cerut sa fie parasita garnitura pentru a nu se crea panica printre calatori. Doi jandarmi au fost agresati, trasi in metrou de fani. A fost nevoie de o interventie rapida, ferma. Au fost extrase persoanele violete si au fost imobilizate.

Existau informatii ca au asupra lor obiecte contondente, arme albe, asa ca trebuia o interventie ferma, rapida. 30 de persoane au fost duse la sectiile de politie. S-au aplicat 28 de sanctiuni contraventionale. Interventia rapida si ferma a avut ca scop restabilirea ordinii publice si evitarea oricarui pericol pentru cetateni. Ne dorim sa avem un climat de ordine in Capitala. Ramanem in stare de alerta pentru ca exista mesaje care anunta ca incidentele pot continua astazi", a explicat purtatorul de cuvant al Jandarmeriei intr-o declaratie de presa.

