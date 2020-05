BREAKING NEWS: Rasturnare de situatie! Marica e gata s-o dea in judecata pe femeia alaturi de care a fost prins in hotel! Detalii incredibile

Ciprian Marica n-a reactinat inca public dupa aparitia imaginilor cu el si o tanara casatorita intr-un hotel din Cluj.

Inregistrarea facuta chiar de sotul femeii a ajuns in ochii a milioane de romani dupa ce a fost publicata pe contul de youtube al Ziar de Cluj.

Marica nu vrea sa lase lucrurile asa. Conform impact.ro, fostul folgeter al nationalei are de gand sa o dea in judecata pe femeia alaturi de care a fost prins!

Marica e convins ca filmarea a ajuns in presa prin intermediul celor doi soti. Ciprian ar banui-o pe Ana Muntean ca a dat inregistrarea, sustine sursa citata.

"Ciprian e convins ca Ana e cea care a facut publica filmarea. Fie pentru celebritate, fie pentru bani. O considera o femeie fara scrupule. El si-a luat deja o echipa de avocati, vor depune plangere penala. In urma anchetei, daca se demonstreaza ca familia Muntean a dat presei filmarea, Ciprian este dispus sa-i dea si pe acestia in judecata. Cineva vrea sa-i prejudicieze imaginea si Ciprian e dispus sa mearga pana in panzele albe pentru a afla cine anume doreste sa ii faca rau si de ce", au spus surse apropiate de Marica pentru impact.ro.