Cândva, era de neconceput ca un jucător să treacă de la Dinamo la FCSB (n.r. – Steaua, cum se numea echipa, pe vremuri) sau invers.

Astăzi, distanța e atât de mare între cele două grupări, în primul rând din punct de vedere financiar, încât Gigi Becali nici n-a trebuit să facă vreun efort foarte mare pentru a lua vedeta roș-albilor.

Sport.ro a oferit aici primele declarații pe care le-a făcut Politic, în calitate de jucător al FCSB-ului, după ce s-a prezentat la vizita medicală, alături de lotul campionilor.

Chiar dacă unii s-au arătat sceptici, în privința acestui transfer la FCSB, fiind de părere că Dennis nu e un jucător peste ce avea formația bucureșteană în curte, Gigi Becali e de altă părere.

Gigi Becali, convins că medicina îl va schimba în bine pe Politic

Apărut în fața reporterilor, patronul roș-albaștrilor a atins mai multe subiecte, inclusiv pe cel al aducerii lui Dennis Politic în lotul pregătit de Pintilii și Charalambous.

Patronul FCSB-ului a explicat că, la FCSB, vom vedea un alt Dennis Politic. Pentru că, potrivit spuselor latifundiarului, jucătorul urmează să fie „metamorfozat“ cu ajutorul doctorilor.

„O să-l vedeţi şi pe Politic. Slavă Domnului că am găsit ce are, că de aia l-am şi luat. La piciorul drept şi stângul... la unul 100, la altul 70, așa a ieșit la testul isokinetic. Acum, urmează să vedem de unde e acest dezechilibru. O să-i facem toate testele, ca să-i găsească mușchiul cu problemă. Poate pleca de la cervicală, de la orice mică chestiune se duce la C1, C2, de la muşchii feţei... Sunt multe lucruri acum. Dar medicina face minuni! Îl echilibrăm“, a spus Gigi Becali.

Acesta s-a arătat foarte optimist, în privința lui Dennis Politic, amintind cum FCSB l-a pus pe picioare și pe Vlad Chiricheș, un jucător cu multiple probleme medicale, în ultimii ani.

„Politic e foarte puternic, dar s-a tot accidentat din cauza acestei probleme musculare. Acum, o să echilibrăm forța musculară la ambele picioare. Echilibrăm la 90-90 și la revedere! Exact cum a fost și la Chiricheș. El a făcut operaţie la cerul gurii, că dacă muşchii de aici (n.r. – arată spre gură)... totul se duce spre C1, C2. Aşa am auzit şi eu de la doctor. Am insistat mult pentru Politic, pentru că are o nobleţe, are rafinamentul de a duce mingea, are un fel de a fi de fotbalist adevărat. Intră cu mingea în adversar. Îmi place jucătorul care intră în adversar, aşa făcea Gică (n.r. – Gheorghe Hagi) şi intra cu mingea în adversar. Şi Man face asta“, a adăugat patronul FCSB-ului.