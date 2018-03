Banel Nicolita a REVENIT in Romania: "Aici e echipa lui de suflet!" Cu cine a semnat

Banel Nicolita a semnat cu o noua echipa.

Ramas liber de contract dupa despartirea de Aris Limassol, Banel Nicolita a semnat cu CS Faurei din liga a patra pana in vara. El vrea sa ajute echipa care l-a lansat sa promoveze in liga a treia in acest sezon. Oficialii de la Faurei sustin ca Banel a refuzat oferte din Liga I ca sa joace pentru ei, scrie liga2.ro.

"In aceasta iarna, Banel Nicolita a revenit la CS Faurei sa-si duca la capat proiectul pe care l-a inceput, adica sa promoveze aceasta echipa in Liga a 3-a.

Desi majoritatea specialistilor din fotbalul judetean m-au avertizat ca se cunoaste deja castigatoarea Ligii a 4-a, eu am incredere in AJF Braila ca va asigura un mediu transparent acestei competitii.

CS Faurei isi doreste ca acest campionat sa fie jucat pe teren si nu la comisii sau prin diverse metode mai putin ortodoxe”, a declarat Adrian Andrei, presedintele CS Faurei.

Banel si-a inceput cariera la Braila, apoi a jucat la Poli Timisoara, Steaua, Saint Etienne, Nantes, Viitorul, ASA Targu Mures si Aris Limassol. 33 de ani are Banel si 37 de selectii la nationala Romaniei.