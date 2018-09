Au INJURAT Steaua si au cantat imnul Rapidului la marginea terenului! Ce s-a intamplat azi in baza FCSB dupa meciul cu Rapid

Rapid a castigat cu 2-0 derby-ul cu FCSB 2 din liga a 3-a.

Giulestenii s-au bucurat alaturi de suporteri la finalul partidei. Aproape 30 de fani au venit sa-i sustina pe rapidisti. Imediat dupa joc, grupul alb-visiniu s-a dus la gard pentru a-i felicita pe jucatorii lui Schumacher. "Suntem peste tot acasa!", imnul Rapidului, s-a auzit in baza construita de Becali in Berceni. Fotbalistii au preferat un cantec de galerie. Au injurat Steaua din toate puterile, in vestiar.

Dica, MM, Argaseala si mijlocasul Mihai Roman au fost stelistii prezenti la jocul de astazi. Rapidistii au venit cu toata conducerea in Berceni. Pancu, Burca si noul patron Angelescu au vazut partida impreuna. Daniel Niculae, plecat vara asta din Giulesti, a vazut meciul separat.