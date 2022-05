Anii au trecut, dar mesajul încă rezistă. Unde și de ce a fost aproape Robert Niță să-și prezinte tricoul "marcă înregistrată"

O idee pusă în practică într-un meci Rapid - FC Brașov, când a înscris în poarta lui Dorin Arcanu, are ecouri și în prezent. Pentru a-i demonstra fostului său antrenor de la Rapid, Mircea Rednic, că e plin de calități, carismaticul Robert Niță și-a scris pe tricou 'Sunt bun dar nu mă vede nimeni'. Momentul a rămas până azi printre paginile importante ale capitolului haios din Liga 1.

Interesant e că Niță a fost foarte aproape să apeleze din nou la un tricou cu mesajul vintage.

"Mi-am luat tricoul ăla, pe dedesubt, că am fost la inaugurarea stadionului (n.r. Giulești), invitat. Da, a fost şi nea Vio (n.r. antrenorul Viorel Hizo), ne-am pupat, ne-am îmbrăţişat şi mi-am luat şi tricoul ăla.bDar mi-am zis, bă, de la o vârstă nu mai poţi să-l arăţi ... L-am luat, m-am dus la mall şi mi-am făcut tricou cu 'Sunt bun, dar nu mă vede nimeni'.

N-am dat gol (n.r. la meciul amical Rapid-Poli), păi, nici nu prea am atins-o. Că de la o vârstă, ştii cum e, alergi, alergi dar nu mai poţi. Vrei, dar nu mai poţi", a declarat Robert Niță, potrivit digisport.ro.

Robert Niță (45 de ani) fost unul dintre jucătorii care au contribuit la câștigarea titlului de către giuleșteni în 2003 și a Cupei României în 2002. A înscris 19 goluri în 79 de apariții la Rapid, dar a rămas în istorie și prin cele două reușite împotriva lui Dinamo în tricoul Forestei Suceava, când echipa sa a întors scorul de la 0-4 la 5-4!

Recent, el a povestit într-un interviu acordat lui Florin Caramavrov, pe www.sport.ro, ce a simțit când a jucat pe noul Giulești, la evenimentul de inaugurare a arenei construită cu o ocazia Euro 2020.

"Niște emoții incredibile. Nu am avut așa emoții niciodată în cariera mea de sportiv, indiferent de meci, că a fost unul decisiv sau cu trofeul pe masă, că am fost la probe. Că eu așa am fost, la probe, am povestit-o pe canalul meu de Youtube. Așa se făcea atunci, nu se punea mare preț pe casetele video, știința scoutingului nu era așa de dezvoltată. Atunci oamenii te invitau să faci două antrenamente și să joci un meci. Îți dau cuvântul meu de onoare că n-am avut emoțiile pe care le-am simțit la inaugurarea noului stadion din Giulești", spunea Robert Niță, într-un interviu pentru sport.ro.

"M-am gândit că voi fi o dezamăgire pe teren pentru cei care-și aminteau de mine ca fotbalist al Rapidului, pentru că sunt bătrân, sunt și puțin accidentat. Oamenii poate veneau cu copiii, spunându-le de Robert Niță, că dădea goluri, că făcea și dregea. Și mă gândeam: mă, oamenii vor vedea un bătrân, unul de la old-boys, care, poate, dacă trage un șut, nu ajunge mingea la poartă, poate nu reușește să dribleze pe nimeni, nu poate să alerge, poate viteza aia de care îi spusese părintele nu mai e ce a fost. Adică în mod clar nu mai e ce a fost. Stai, mă, că ăsta are două viteze, târâș și tiptil. Am dormit o oră jumate adunat în noaptea dinaintea partidei, mi-am făcut ghetele de vreo 4-5 ori cu cremă, am verificat geanta de n ori. Trebuia să ajung la stadion la ora 5 și am ajuns la 4 fără un sfert!", a mai spus Niță.