Anamaria Prodan reacționează după ce a fost acuzată că-și „împinge” băiatul la națională. FRF a deschis o anchetă

FC Player Junior, școală de fotbal din București, o acuză pe impresară că a făcut presiuni pentru ca fiul său „Bebeto” să fie selectat în naționala U15, însă această se apără și spune că nu e vorba decât despre frustrări ale unora. FRF a deschis o anchetă.

Laurențiu Reghecampf Junior este fiul impresarei Anamaria Prodan și al lui Laurențiu Reghecampf, antrenorul Universității Craiova. Are 13 ani și practică fotbalul.

„Mi se pare jenant, frustrările astea mari ale acestora patroni de școală de fotbal nu au ce căuta între copii. Eu sunt om care face parte din fotbal, așa că m-am oprit, am salutat, am stat 10 minute cât am vorbit cu amicii mei din fotbal despre selecție, ce copii avem buni. La modul asta... ce am putea vinde, de la ce școli.

Nu-mi împing copilul la națională. dacă n-are valoare, se va vedea pe teren. În rest, că «Anamaria Prodan stă pe bancă, iar copilul ei este slab» sunt frustrările unora. Săracii de ei.

Mi-e milă de părinții care au dus copiii la aceste școli. Să învețe ce? Răutate, frustrare?

Un dascăl sau un patron, el fiind probabil un fel de dascăl, trebuie să învețe copiii altfel, să se uite doar în grădina lor, nu să jignească, să facă nenorociri.

Dar nu ai ce să ceri. Unde nu e, nici Dumnezeu nu cere. M-am obișnuit cu astfel de frustrați, de asta nici nu le dau importanță.

Nici măcar nu-l cunosc pe selecționerul de la U15. Copilul meu are 13 ani și jumătate, crește învingător și mândru de ceea ce este și a învățat de la mama lui.

Nu am cerut nimănui nimic”, a spus Anamaria Prodan, potrivit gsp.ro.

Mesajul care a iritat-o pe Anamaria Prodan

„Ieri a fost o acțiune de selecție (București și Ilfov) în vederea formării lotului echipei naționale a României U15 de anul viitor.

Au fost prezenți 34 de copii.

Unul dintre ei, prezent probabil în teren “datorită” mamei sale (Ana Maria Reghecampf), nu a făcut față jocului. Nu era un secret pentru nimeni că băiatul nu se va ridica la nivelul de performanță al respectivului eveniment.

O știm noi, o știau antrenorii prezenți la meci, o văd parinții, dar cel mai grav este că o înțeleg copiii.

Puneți-vă în locul acestui băiat pe care colegii săi au început deja să-l vorbească pe la spate. De ce îi faceți asta?

Îi faceți rău atât lui cât și sutelor de copii care speră să ajungă la echipa națională și care se gândesc că procesul de selecție se face pe criterii obiective.

Hai să ne protejăm copiii! Să le protejăm visele!

P.S. Fenomenul nu este izolat. Vom continua să vorbim despre asta oridecâte ori vom mai întalni astfel de situații. Ieri a fost vorba despre o evidență izbitoare. Și asta după ce copiii au trecut prin două runde de selecție (La precedenta, mama copilului stătea pe banca de rezerve!!!!! - vezi foto).

O facem pentru copii!”, a fost mesajul postat de FC Player Junior pe contul oficial de Facebook.