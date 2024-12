Pe final de 2024, Adrian Mititelu a vorbit despre ”blaturile” la care a fost ”invitat” să participe în trecut, pe vremea când echipa pe care o patronează reprezenta o forță în fotbalul românesc.

Adrian Mititelu: ”Mi s-a propus să trișez!”

Mititelu a dezvăluit, însă, că niciunul dintre blaturile la care a fost aproape să participe nu s-a concretizat.

”Mi s-a propus să trișez. O singură dată am avut o slăbiciune. O am pe suflet… Eram cu marele Ilie Balaci, cu mai mulți prieteni de-ai mei, înainte de un meci cu Timișoara. Jucam acasă. Și s-a pus Ilie pe mine: ‘Hai, domne, să vorbim cu Timișoara, să facem egal!’. Ilie era director tehnic la noi. Nu mai țin minte exact ce mi-a spus, dar era ceva de genul ăsta. Țineam mult la Ilie și el era cu nebuniile astea… Aveam noi nevoie neapărat de un punct. Și m-a determinat să intrăm într-o discuție cu Iancu.

N-am făcut nimic, Iancu ne-a refuzat din prima. Mi-era rușine să-l contrazic pe Ilie, țineam la el enorm. A fost singura dată când eu am avut un rol activ într-un astfel de caz. Nu știam cum se poate face așa ceva. A fost o discuție de un minut și jumătate, m-am bucurat că Iancu ne-a refuzat! Am avut-o toată viața mea pe conștiință. E singura chestie pe care am avut-o pe suflet. Mă simțeam rușinat că am putut să mă gândesc la așa ceva. Chiar dacă accepta Iancu, nu cred că se putea face.

Era prin 2006, 2007, 2008, nu mai rețin sigur. Am spus-o acum ca să mă descarc. În schimb, mi s-au propus de foarte multe ori aranjamente, de 5-6 ori, și am respins din start”, a spus Adrian Mititelu, conform GSP.

Adrian Mititelu: ”Pinalti a venit cu portbagajul plin cu bani la mine!”

Mai mult, Mititelu a amintit și un episod petrecut în 2008, când personaj principal a fost fostul acționar al celor de la Ceahlăul, Gheorghe Ștefan ”Pinalti”.

“Pinalti a venit cu portbagajul plin cu bani la mine, în 2008, culmea, când a fost și cazul ‘Valiza’ al lui Gigi Becali. M-am întâlnit cu Pinalti la Slatina, la Alro, în parcare: ‘Băi, Adriane, băi, hai, bă, ajută-mă și pe mini, băi. Am 200.000. Vreau și eu un punct, băi’. I-am zis că nu pot. M-a sunat cu o săptămână înainte. Eu mi-am dat seama ce vrea, dar m-am dus de rușine să mă întâlnesc cu el. În parcare, i-am zis să mă lase să vorbesc, să văd ce pot să fac. I-am zis așa ca să scap de el. Am plecat de-acolo, dus am fost!

După, le-am zis la toți: ‘ia uite, bă, ce vrea Pinalti!’. Eu vorbeam la telefon special să mă audă (n.r. – să fie interceptat), dar pe mine nu m-a auzit nimeni. Eu vorbeam cu Becali de cum face cu valiza la Cluj, dar alea cu Pinalti n-au apărut în discuții.

Noi jucam pe Extensiv la aceeași oră cu CFR – U Cluj. Ne-a arbitrat Istvan Kovacs cu Ceahlăul. […] 1-0 Ceahlăul, 2-1 pentru noi, 2-2 și facem 3-2 pe final (n.r. – Ceahlăul avea să retrogradeze în eșalonul secund în urma acestui rezultat). Lor le trebuia un egal. […] Pinalti mă sunase atunci de 99 de ori, nu i-am mai răspuns, era deja enervant. Omul n-avea nicio problemă, era cu Băsescu, cu mafia PDL-istă, n-avea griji”, a mai spus Mititelu.