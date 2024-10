Adrian Mititelu a optat aproape de fiecare dată pentru serviciile lui Nicolo Napoli în clipa în care FCU Craiova a rămas cu postul de principal vacant în urma demiterilor.



Adrian Mititelu l-a făcut praf pe Nicolo Napoli: ”A spus lucruri tâmpite! Eu l-am ținut în viață”



Ultima dată, Napoli a stat pe banca tehnică a oltenilor în perioada aprilie 2024 - iunie 2024, moment în care clubul de pe ”Oblemenco” a și retrogradt la finele stagiunii în eșalonul secund.



Adrian Mititelu nu s-a mai abținut și a avut declarații acide la adresa tehnicianului, care a mai antrenat de-a lungul carierei sale la ACSM Poli Iași, CSMS Iași, Turnu-Severin, Astra Ploiești, FC Brașov, Orbassano, Vado și Moncalieri.



Patronul oltenilor l-a acuzat pe Napoli că ”a făcut figurație” în ultimii doi ani când l-a chemat să antreneze și a precizat că italianul ar trebui să-i mulțumească pentru că a fost ”singurul lui angajator”.



”Napoli, de fapt, nu mai antrenează de ani de zile. Eu l-am ținut în viață, sunt singurul lui angajator, că am o relație de prietenie cu el, am ținut la el ca om. E o aberație că vrea să se ducă la FIFA. E adevărat că are de luat niște bani, dar toți cei care au participat la retrogradarea echipei nu pot să aibă tot timpul banii la zi, mai ales că aveau salarii de play-off. A avut prioritate reorganizarea echipei, e o pierdere financiară colosală că am retrogradat, 1-2 milioane pierdute, am făcut niște amânări de plată unde se poate. Nu pot să dau la zi celor implicați în retrogradarea echipei, mai ales că aveau salarii mari, am fost preocupat de salvarea echipei.



Napoli, de 3 ani de zile nu mai lucrează, el nu face nimic la antrenament. Napoli, ultima oară când a muncit la clubul ăsta, a fost în 2021. De atunci, când a venit, a făcut figurație. Eu l-am adus să-i fac un bine, că are probleme și vreau să-l ajut. N-ați văzut că la meciul cu CSU el filma galeria. I-am băgat sute de mii de euro în buzunar. N-a avut nicio ofertă din Italia, spune pentru presă.



Eu țin la el, a fost împins să spună lucruri tâmpite. Toată viața să-mi mulțumească că l-am făcut cine este. Eu i-am dat ocazia să antreneze o echipă cu Costea, cu Prepeliță, că dacă se ducea la o echipă mică, nu ieșea niciodată în evidență. Și datorită mie a prins alte contracte, la Iași, și de acolo a plecat cum a plecat. Eu i-am făcut un cadou acum lui, să-i atrag pe suporterii ăia care sunt fani Napoli, dar ei săracii sunt fani fără să știe că nu a mai antrenează, ei au imaginea din 2009-2010, se asociază reușita echipei de atunci cu Napoli, lumea are impresia că el i-a făcut pe ăia să joace fotbal”, a spus Adrian Mititelu pentru sptfm.ro.