„Reușita” lui Șumudică l-a lăsat rece pe Charalambous! Cum a reacționat când a auzit că „Șumi” l-a „dezbrăcat” pe Ronaldo

Printre cei care a comentat acest subiect s-a numărat și Elias Charalambous, antrenorul FCSB, care n-a fost însă impresionat de „reușita” lui Șumudică.

În replică, Elias Charalambous a dezvăluit în cadrul unei conferințe de presă că are în posesie tricoul lui Zinedine Zidane, iar acesta este mult mai valoros pentru el.

„Eu am tricoul lui Zidane. Cred că e mai bine. Am multe, pot să vă arăt”, a spus antrenorul FCSB-ului.

Momentul în care Șumudică merge la Cristiano Ronaldo pentru a-i cere tricoul nu a făcut valuri doar în România, înclusiv jurnaliștii portugheze s-au arătat interesați, acești dezvăluind ce i-a spus Ronaldo lui Șumudică în momentul în care acesta a mers la el - mai multe detalii AICI.

Ce a spus „Șumi” după ce a primit tricoul de la Ronaldo

„Normal că este un motiv de mândrie pentru oricine care are tricoul lui Ronaldo, dar nu a fost scopul meu să i-l cer. Am vorbit despre lucruri comune legate de Madeira, Funchal, pentru că am jucat și eu la Maritimo. Chiar avem o cunoștință comună, pe domnul Joao Camacho.

Era director la Martimo când am jucat eu acolo, după care a lucrat cu Cristiano ca impresar în firma Gestifute a celebrului Jorge Mendes, cu care Ronaldo s-a transferat la cele mai mari echipe.

Am văzut fel de fel de reacții despre interacțiunea cu Ronaldo. Eu pot vorbi doar despre cum mi s-a părut mie. Un om foarte deschis și extrem de respectuos cum nu cred că sunt foarte mulți dintre cei care ajung la un asemenea nivel. La presiunea care este pe el ar putea fi mult, mult mai rece. Am vorbit puțin și după încălzire, și după finalul meciului.

Chiar dacă rezultatul m-a supărat foarte mult, aceasta este o întâlnire pe care o să o țin minte”, a declarat Marius Şumudică, potrivit Digisport.