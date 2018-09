Veste teribila pentru Screciu: pustiul oltean a suferit o fractura! A fost operat de urgenta

Veste teribila pentru Screciu. Tanarul oltean plecat in Belgia in aceasta vara a suferit o accidentare terbila.

Vlad Screciu a suferit o fractura la glezna la antrenamentul lui Genk din aceasta dimineata si va lipsi pentru o perioada destul de lunga.

Anuntul a fost facut de clubul belgian pe contul oficial de Twitter: "Va lipsi de pe gazon o perioada lunga de timp!" Screciu a fost operat de urgenta.

We all feel for you Vlad Screciu Come back stronger! ????????????⚪Supporters, post een berichtje op zijn Facebook pagina en steek Vladi een hart onder de riem. #krcgenk #samengenk https://t.co/IuyMSpNcN0