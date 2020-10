Unic in lume! Cel mai ZGARCIT club si-a luat-o grav! In loc sa urmareasca mingea, camera s-a dus dupa CHELIA TUSIERULUI! Explicatia e ireala

Pentru a nu mai trebui sa angajeze o echipa de productie la meciurile de pe teren propriu transmise pe site-ul clubului, sefii lui Inverness au decis sa cumpere o camera avansata care sa poata fi programata sa urmareasca mingea. Unul dintre tusierii de la ultimul meci, 1-1 cu Ayr, le-a dat insa mari batai de cap celor care urmareau meciul. Camera inteligenta a dat eroare in misiunea ei. :)

Balonul a fost confundat cu chelia arbitrului de linie. In mai multe momente ale jocului, dispozitivul a fost indus in eroare de miscarile tusierului, pe care cei din fata monitoarelor l-au vazut alternativ cu imaginile de meci in cadru.



Inverness Caledonian Thistle don’t employ a cameraman as their camera is programmed to follow the ball throughout the match. The commentator had to apologise today as the camera kept on mistaking the ball for the linesman’s head... pic.twitter.com/LeKsc2bEj7