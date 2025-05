Nahuel Estevez (29 de ani), mijlocașul argentinian al Parmei, a vorbit despre impactul pe care l-a avut venirea lui Cristi Chivu pe banca tehnică a echipei. Într-un interviu acordat canalului oficial de Youtube al Serie A, Estevez a lăudat personalitatea antrenorului român și a subliniat că echipa trebuie să muncească pentru a asimila ideile sale.



Mijlocașul, care a ajuns la Parma după o perioadă la Spezia, a recunoscut că venirea lui Chivu a coincis cu o perioadă mai bună pentru el personal, după un an marcat de accidentări. "Nu eram obișnuit să mă accidentez, rar am avut probleme în carieră, iar anul acesta a fost unul ghinionist. Am avut recidive, dar încerc mereu să ajut echipa și să dau totul. Cu Chivu am reînceput să joc", a declarat Estevez.



Argentinianul, fost jucător la Estudiantes sub președinția lui Juan Sebastian Veron, a fost impresionat de personalitatea și experiența lui Cristi Chivu, calități vizibile în munca de zi cu zi.



"Se vede că a făcut o carieră uriașă ca fotbalist. Are multă personalitate", a afirmat Estevez despre antrenorul român.

Nahuel Estevez, impresionat de Cristi Chivu



Mijlocașul a subliniat însă că echipa mai are de muncit pentru a se adapta complet la cerințele noului tehnician. "A venit de puțin timp, așa că trebuie să lucrăm pentru a învăța să facem ceea ce vrea el și să ne îmbunătățim constant", a adăugat argentinianul.



Estevez, care s-a reprofilat la Parma într-un jucător mai defensiv pentru a oferi echilibru echipei ("Fac ceea ce lipsește și dacă trebuie să dau echilibru, o fac fără probleme"), a menționat și că obiectivul principal rămâne salvarea de la retrogradare. "Nu am obiective personale, doar salvarea Parmei. Este cel mai important lucru, pentru că acest club merită asta", a conchis mijlocașul.



Cu trei etape înainte de final, Parma se află pe locul 16 în Serie A, cu 32 de puncte, având șase puncte peste Venezia, care ocupă locul 18, primul care duce în Serie B.