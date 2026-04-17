Un club uriaș renaște: 125.000.000€ pentru un stadion de 40.000 de locuri

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Un club de tradiție va avea un stadion modern, cu o capacitate de până la 40.000 de locuri.

TAGS:
stadion panathinaikosPanathinaikos
Din articol

Panathinaikos Atena evoluează pe ”bătrânul” stadion ”Apostolos Nikolaidis” în meciurile din campionat de pe teren propriu, iar în cupele europene pe stadionul Olimpic, acolo unde juca, până de curând, și rivala AEK Atena.

În curând, clubul va avea la dispoziție un stadion modern, cu o capacitate de 40.000 de locuri. Proiectul a apărut în spațiul public încă din 2009, dar construcția a început în 2023 și se așteaptă să fie gata anul viitor!

Stadionul celor de la Panathinaikos va fi un complex sportiv modern, multifuncțional, dar și un hub activ pe toată perioada anului, destinat evenimentelor sportive, dar și pentru concerte și festivaluri.

  • A amp s architects panathinaikos fc new stadium stadiums archello16965986880111
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, noua arenă a lui Panathinaikos va costa aproximativ 125 de milioane de euro și va fi într-o locație centrală din Atena. Deținătorul arenei va fi ”Votanikos Sport Complex”, pe o perioadă de 99 de ani!

  • Imago1000792647
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

  • Imago47603931
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

După apariția noului stadion, cei de la Panathinaikos speră ca și clubul să intre într-o nouă eră. Titlul din Grecia nu a mai ajuns în vitrina clubului din sezonul 2009-2010, adică de 16 ani, timp în care a fost împărțit de rivalele Olympiakos, AEK Atena și PAOK Salonic.

În play-off-ul pentru campionat din Grecia, Panathinaikos este ultima, cu 50 de puncte, la 13 distanță de liderul și rivala AEK Atena. Cel mai probabil, clubul va juca un baraj pentru obținerea unui loc în preliminariile Conference League din sezonul următor.

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!