Panathinaikos Atena evoluează pe ”bătrânul” stadion ”Apostolos Nikolaidis” în meciurile din campionat de pe teren propriu, iar în cupele europene pe stadionul Olimpic, acolo unde juca, până de curând, și rivala AEK Atena.
Panathinaikos, stadion spectaculos! Va fi gata în 2027
În curând, clubul va avea la dispoziție un stadion modern, cu o capacitate de 40.000 de locuri. Proiectul a apărut în spațiul public încă din 2009, dar construcția a început în 2023 și se așteaptă să fie gata anul viitor!
Stadionul celor de la Panathinaikos va fi un complex sportiv modern, multifuncțional, dar și un hub activ pe toată perioada anului, destinat evenimentelor sportive, dar și pentru concerte și festivaluri.
Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, noua arenă a lui Panathinaikos va costa aproximativ 125 de milioane de euro și va fi într-o locație centrală din Atena. Deținătorul arenei va fi ”Votanikos Sport Complex”, pe o perioadă de 99 de ani!
Cum arată bătrânul stadion ”Apostolos Nikolaidis” al lui Panathinaikos
După apariția noului stadion, cei de la Panathinaikos speră ca și clubul să intre într-o nouă eră. Titlul din Grecia nu a mai ajuns în vitrina clubului din sezonul 2009-2010, adică de 16 ani, timp în care a fost împărțit de rivalele Olympiakos, AEK Atena și PAOK Salonic.
În play-off-ul pentru campionat din Grecia, Panathinaikos este ultima, cu 50 de puncte, la 13 distanță de liderul și rivala AEK Atena. Cel mai probabil, clubul va juca un baraj pentru obținerea unui loc în preliminariile Conference League din sezonul următor.