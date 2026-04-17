Panathinaikos Atena evoluează pe ”bătrânul” stadion ”Apostolos Nikolaidis” în meciurile din campionat de pe teren propriu, iar în cupele europene pe stadionul Olimpic, acolo unde juca, până de curând, și rivala AEK Atena.

Panathinaikos, stadion spectaculos! Va fi gata în 2027

În curând, clubul va avea la dispoziție un stadion modern, cu o capacitate de 40.000 de locuri. Proiectul a apărut în spațiul public încă din 2009, dar construcția a început în 2023 și se așteaptă să fie gata anul viitor!

Stadionul celor de la Panathinaikos va fi un complex sportiv modern, multifuncțional, dar și un hub activ pe toată perioada anului, destinat evenimentelor sportive, dar și pentru concerte și festivaluri.