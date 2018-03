ULTIMA ORA | Sansa uriasa pentru Razvan Lucescu! PAOK reintra in cursa pentru titlu: decizia luata de Comisii  

PAOK Salonic revine in lupta pentru titlu in Grecia.

Echipa lui Razvan Lucescu a fost penalizata de Comisia de Disciplina cu pierderea 0-3 a emciului cu Olympiacos dupa incidentele de la acea partida, penalizare cu alte trei puncte in clasament si disputarea a doua partide cu portile inchise.

Comisia de Apel din Grecia a decis ca PAOK sa primeasca cele trei puncte din clasament inapoi si sa joace cele doua meciuri cu spectatori. Piederea la masa verde a meciului cu Olympiacos a ramas in vigoare. In plus, PAOK trebuie sa plateasca o amenda de 30.000 de euro.



"Dupa aproximativ 10 ore, Comisia de Disciplina a Federatiei Elene de Fotbal a revenit asupra deciziei initiale. Astfel, toate cele trei puncte cu care PAOK a fost penalizata in clasament au fost inapoiate, iar suspendarea terenului pentru meciul cu AEK a fost anulata. Asta inseamna ca nu mai exista nicio suspendare pentru cele doua meciuri de pe teren propriu. Din sanctiunile dictate initial numai una ramane aceeasi. Jocul pierdut la masa verde cu Olympiacos, cu 0-3", scriu jurnalistii de la Novasports.gr.