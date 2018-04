ULTIMA ORA | PAOK risca excluderea din cupele europene pentru 3 ANI! Anuntul facut in Grecia dupa deciziile Comisiei de Disciplina

PAOK Salonic a pierdut matematic titlul dupa ce Comisia de Disciplina a respins apelul facut de echipa condusa de Razvan Lucescu.



AEK Atena este noua campioana a Greciei, iar cele doua echipe s-ar putea reintalni in finala Cupei Greciei, pe 12 mai. S-ar putea pentru ca George Savvidis, fiul patronului de la PAOK, ameninta cu neprezentarea in finala.



"Vom purta discutii serioase in zilele care urmeaza. Intreaga familie, toti oamenii din jurul lui PAOK vor participa la luarea aceste decizii. In scurt timp vom prezenta pozitia noastra oficiala fata de deciziile luate de Comisia de Disciplina", a fost mesajul postat de George Savvidis pe Instagram.

In eventualitatea in care PAOK nu se va prezenta la finala cu AEK Atena, clubul risca excluderea din cupele europene pentru o perioada de trei ani.