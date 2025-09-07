Cele două reprezentative și-au dat întâlnire duminică seară, de la ora 21:45, la Konya pe ”Buyuksehir Belediye Stadium”, în a doua etapă din Grupa E a preliminariilor Campionatului Mondial din 2026.



Turneul final va fi organizat de Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Turcia și Spania fac parte din Grupa E alături de Georgia și Bulgaria.



Turcii au reacționat după umilința cu Spania din preliminariile CM 2026. Performanță neagră pentru naționala lui Montella



De șase ori a punctat Spania pe tabela de marcaj acasă la turci. Naționala lui Vincenzo Montella a bifat a treia cea mai neagră înfrângere din istorie acasă, după 0-8 cu Anglia în 1984 și 0-6 cu Cehoslovacia în 1965.



Publicațiile turcești au înșirat titlurile după dezastrul primei reprezentative cu Spania din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.



Trtspor.com.tr: Echipa națională nu i-a putut rezista Spaniei

Sporx.com: Echipa națională a pierdut la o diferență uriașă

Fanatik.com.tr: Noapte de coșmar în Konya



”Echipa noastră națională de fotbal a găzduit-o pe Spania în al doilea meci din preliminariile Cupei Mondiale. Echipa noastră, care a intrat pe teren cu speranța de a prelua conducerea, a suferit o înfrângere devastatoare, 6-0, în fața formației oaspete conduse de Luis de la Fuente.



Golurile Spaniei au fost marcate de Mikel Merino (3), Pedri (2) și Ferran Torres. Echipa noastră națională, însă, nu a reușit să înscrie. Cu acest rezultat, naționala a suferit cea mai drastică înfrângere pe teren propriu din noiembrie 1984 (Turcia 0-8 Anglia)”, a scris Fotomac.

