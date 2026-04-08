Federaţia Turcă de Fotbal (TFF) a anunţat, miercuri, că la toate meciurile din ligile profesioniste din Turcia se va ţine un minut de reculegere în memoria legendarului antrenor Mircea Lucescu, în perioada 8-13 aprilie.

De asemenea, echipele vor purta banderole negre, a precizat forul care are sediul în Istanbul, și nu în capitala Ankara.

“În memoria lui Mircea Lucescu, una dintre personalităţile marcante ale fotbalului turc şi mondial, fost antrenor al echipei naţionale A, precum şi al cluburilor Galatasaray şi Beşiktaş, se va ţine reculegere timp de un minut înaintea tuturor meciurilor din Ligile Profesioniste care se vor disputa în perioada 8-13 aprilie.

De asemenea, cluburile care doresc acest lucru vor putea purta banderole negre” este anunţul făcut azi la prânz de TFF, citat de news.ro.