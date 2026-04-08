OFICIAL Turcia, omagiul suprem pentru Mircea Lucescu! Decizia istorică a federației de la Istanbul

Cel mai mare antrenor român a fost selecționerul Turciei și a câștigat trofee cu Galatasaray și Beșiktaș.

Federaţia Turcă de Fotbal (TFF) a anunţat, miercuri, că la toate meciurile din ligile profesioniste din Turcia se va ţine un minut de reculegere în memoria legendarului antrenor Mircea Lucescu, în perioada 8-13 aprilie.

De asemenea, echipele vor purta banderole negre, a precizat forul care are sediul în Istanbul, și nu în capitala Ankara.

”Mircea Lucescu, una dintre personalităţile marcante ale fotbalului turc şi mondial”

“În memoria lui Mircea Lucescu, una dintre personalităţile marcante ale fotbalului turc şi mondial, fost antrenor al echipei naţionale A, precum şi al cluburilor Galatasaray şi Beşiktaş, se va ţine reculegere timp de un minut înaintea tuturor meciurilor din Ligile Profesioniste care se vor disputa în perioada 8-13 aprilie.

De asemenea, cluburile care doresc acest lucru vor putea purta banderole negre” este anunţul făcut azi la prânz de TFF, citat de news.ro.

Campion al Turciei cu Galata în 2002 și cu Beșiktaș în 2003

Mircea Lucescu a murit, marţi, la 80 de ani, la Spitalul Universitar. Legendarul antrenor va fi înhumat vineri, sub măsuri stricte de securitate şi protocol.

Lucescu a antrenat în Turcia echipele Galatasaray Istanbul (2000-2002) şi Beşiktaş Istanbul (2002-2004), dar şi naţionala Turciei (2017-2019). 

A câştigat campionatul Turciei de două ori, cu Galatasaray în 2002 şi cu Beşiktaş în 2003 şi Supercupa Europei cu Galatasaray, în 2000.

