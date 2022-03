Starul dat afară de Koeman de la Barcelona îl laudă pe Xavi: ”Echipa arată diferit!”

Antrenorul care a scris istorie ca jucător pentru catalani a reușit să redreseze echipa care, la un moment dat, era în pericol să rateze chiar locurile de Champions League.

Miralem Pjanic, mijlocaș împrumutat de FC Barcelona la Beșiktaș, laudă alegerea lui Joan Laporta de a-l aduce pe Xavi la echipă. Pjanic a ținut să îl atace pe Koeman, fostul său antrenor, pentru că nu l-a respectat în perioada în care a evoluat pentru catalani.

"Laporta a luat o decizie grozavă, venirea lui Xavi a schimbat fața Barcelonei. Koeman a fost lipsit de respect față de mine. Acum, Barcelona arată complet diferit", a spus mijlocașul împrumutat de catalani la Beșiktas.

Pjanic to Gazzetta: "Koeman was disrespectful with me. Laporta made a great decision with Xavi, now Barça looks completely different. I love Pedri, he dances with the ball like Iniesta". ???????? #FCB

"The first time I saw Gavi in training I said: wow, this boy is gonna be special". pic.twitter.com/xVxvpMsztK