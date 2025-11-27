Viaţa de acolo şi restricţiile impuse femeilor l-au obligat să renunţe la contractul său avantajos. Benfica, Bochum, Palermo, Hellas Verona... . După o carieră onorabilă în Europa, Pawel Dawidowicz (30 de ani) s-a lăsat atras de Arabia Saudită şi de promisiunea unui contract avantajos cu clubul Al Hazem, în vară.

Dar viaţa de acolo l-a dezamăgit pe internaţionalul polonez (17 selecţii), care a decis să pună capăt aventurii.

Pawel Dawidowicz a plecat din Arabia Saudită. A ales pentru familie

Într-un interviu acordat italienilor de la Tuttomercatoweb, el a explicat că a renunţat la salariul său important pentru a permite familiei sale să se bucure de linişte.

Acum fără club, nu regretă alegerea făcută, chiar dacă speră să revină cât mai repede în fotbal: ”Înainte, poate că m-ar fi interesat banii. Acum, aş juca gratis... sau aproape gratis.

După sfârşitul sezonului trecut (n.r. - la Verona), am decis să explorez alte orizonturi, să schimb aerul. Am avut oferte de la cluburi din Serie A, dar am vrut să încerc o experienţă diferită. Şi aşa am plecat în Arabia Saudită”.

La faţa locului, jucătorul a descoperit o schimbare culturală prea bruscă. ”Am plecat singur la cantonament, pentru trei săptămâni. Apoi, familia mea m-a urmat: am un copil mic şi soţia mea este însărcinată. Era prea dificil să rămân acolo, din mai multe motive. Trebuia să merg la spital aproape în fiecare zi pentru controale medicale, iar asta era complicat. Nimeni nu vorbeşte engleză, poate doar trei persoane în tot oraşul”.

Acomodarea a fost mai complicată pentru soţia sa. ”Femeile nu pot ieşi fără un bărbat. Şi trebuie să rămână acoperite, doar ochii lor sunt descoperiţi. Am făcut cereri, dar mi s-au amânat mereu pentru a doua zi. La un moment dat, m-am săturat şi am decis că există lucruri mai importante decât fotbalul, cum ar fi familia mea. Acum sunt lângă Gdansk.

Mă antrenez cu o echipă locală şi un antrenor personal, dar îmi lipseşte fotbalul. Ştiam că asta va însemna că nu voi juca o perioadă, dar trebuia să mă concentrez pe familie. Nu puteam rămâne acolo, având în vedere starea soţiei şi a fiului meu.”

Pawel Dawidowicz abia așteaptă să revină în fotbal, în iarnă

Pawel Dawidowicz explică faptul că a respins mai multe oferte pentru a rezolva anumite lucruri. ”A fost o perioadă foarte delicată din punct de vedere personal, având în vedere ce s-a întâmplat acolo în trei săptămâni”, a explicat el, fără a ascunde motivele pentru care a semnat cu Arabia Saudită în această vară.

”Voiam să ajung departe, să câştig mai mult. Acum, asta nu mai contează atât de mult, vreau doar să rămân în Europa”, a concluzionat el.

