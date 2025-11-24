Matteo Amoroso (22 de ani), fiul fostului internațional brazilian Marcio Amoroso (ex-Udinese, Parma, Borussia Dortmund sau AC Milan), a înscris golul victoriei, în minutul 50, pecetluind astfel un dezastru istoric pentru marea rivală din Tiraspol.

”Sheriff a pierdut pentru a treia oară în acest sezon în fața lui Zimbru – ceva ce nu s-a mai întâmplat niciodată până acum.

În plus, Sheriff și-a doborât propriul antirecord: patru înfrângeri consecutive în campionat”, a notat publicația locală Moldfootball.

”Rareori se întâmplă ca lucrurile să se desfășoare perfect, cum a fost azi - am jucat excelent în apărare, am marcat, și am mai avut ocazii de a înscrie al doilea”, a declarat la final Oleg Kubarev, antrenorul bielorus al lui Zimbru, conform publicației citate mai sus.

