Zimbru Chișinău s-a impus cu 1-0 în deplasare în derby-ul Moldovei cu Sheriff Tiraspol, disputat duminică în cadrul etapei cu numărul 20.
Matteo Amoroso (22 de ani), fiul fostului internațional brazilian Marcio Amoroso (ex-Udinese, Parma, Borussia Dortmund sau AC Milan), a înscris golul victoriei, în minutul 50, pecetluind astfel un dezastru istoric pentru marea rivală din Tiraspol.
”Sheriff a pierdut pentru a treia oară în acest sezon în fața lui Zimbru – ceva ce nu s-a mai întâmplat niciodată până acum.
În plus, Sheriff și-a doborât propriul antirecord: patru înfrângeri consecutive în campionat”, a notat publicația locală Moldfootball.
”Rareori se întâmplă ca lucrurile să se desfășoare perfect, cum a fost azi - am jucat excelent în apărare, am marcat, și am mai avut ocazii de a înscrie al doilea”, a declarat la final Oleg Kubarev, antrenorul bielorus al lui Zimbru, conform publicației citate mai sus.
Caseta meciului Sheriff Tiraspol - Zimbru Chișinău 0-1
A marcat: Matteo AMARAL AMOROSO DOS SANTOS (54)
23 noiembrie. Tiraspol. Arena Mică, CS Sheriff. Spectatori: 2 025
Arbitru: Andrei COJOCARU. Asistenți: Ghennadi LISIȚA și Vadim ROȘCA. Al 4-lea oficial: Denis IVLEV
Cartonașe galbene: / Matteo AMARAL AMOROSO DOS SANTOS (55), Dylan CEIJAS THIAGO (87), Nikolai ZOLOTOV (90+2)
Sheriff Tiraspol: 1.Victor STRAISTARI, 3.Liam HERMESH (8.Ibrahima Therna SOUMAH, 79), 6.Rai LOPES DE OLIVEIRA, 9.Amorildo DJONI (14.Qais GHANEM, 60), 11.Cyrille Barros BAYALA, 20.Riis Twumasi OPOKU, 22.Guy Merlin MOLLO BESSALA (42.Konan Jaures-Urlich LOUKOU, 46), 29.Soumaila MAGASSOUBA, 45.Baye Assane CISS (7.Jorge Miguel LOPES XAVIER, 79), 69.Peter Oluwaseun ADEMO, 70.Luis Felipe DE SOUZA FIGUEIREDO (24.Danila FOROV, 60)
Rezerve: 12.Renat JOSAN, 25.Serghei OBÎSCALOV, 2.Atila Guilherme SALES FREIRE, 27.Veaceslav COZMA, 77.Mamady DIARRA, 90.Papa Ndiaga YADE
Antrenor: Victor MIHAILOV
Zimbru Chișinău: 88.Ivan DOKIC, 5.Matteo AMARAL AMOROSO DOS SANTOS, 7.Caio DANTAS BATISTA DE MARIA (6.Jonathas ABIMAEL DA SILVA CONCEICAO, 77), 10.Vladimir FRATEA (17.Nicky CLEȘCENCO, 90+3), 15.Dzianis KAZLOUSKI (25.Oleksii SCHEBETUN, 90), 23.Bruno Lourenco PINTO DE ALMEIDA PAZ, 24.Dylan CEIJAS THIAGO (8.Tsimafei SHARKOUSKI, 90), 29.Abou DOSSO, 30.Andrei MACRIȚCHII, 33.Mihail ȘTEFAN, 35.Nikolai ZOLOTOV
Rezerve: 28.Nicolai CEBOTARI, 2.Diego Miguel COSTA RODRIGUES, 3.Ștefan BURGHIU, 18.Nichita COVALI, 19.Stelian TRIFAN, 77.Serafim COJOCARI
Antrenor: Oleg KUBAREV
Info: FMF
Foto: FC Sheriff, Zimbru Chișinău
