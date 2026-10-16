În semifinalele din Copa Libertadores, 3 din 4 echipe sunt din Brazilia

În semifinalele ediției din acest an din Copa Libertadores, echivalentul UEFA Champions League, se înfruntă Estuadiantes La Plata (Argentina) și Corinthians Sao Paulo (Brazilia), cu 0-0 în turul Estadio Jorge Luis Hirschi și returul programat pe 22 octombrie, și Fluminense Rio de Janeiro (Brazilia) cu Palmeiras Sao Paulo (Brazilia).

În meciul tur al ultimului duel, Palmeiras s-a impus cu 2-1 în deplasare, pe Estadio do Maracana, golurile fiind înscrise de Wesley Nata (90+3), respectiv Flaco Lopez (45) și Marlon Freitas (85). Returul se va juca pe 21 octombrie, pe Arena Palestra Italia din Sao Paulo.

Marea finală se va disputa pe Estadio Centenario (60.235 locuri) din Montevideo (Uruguay), pe 28 noiembrie. Câștigătoarele din ultimele șapte ediții sunt din Brazilia, respectiv Flamengo (2019, 2022, 2025), Palmeiras (2020, 2021), Fluminense (2023) și Botafogo (2024).

În Copa Sudamericana sunt șanse mari pentru o altă finală braziliană

În Copa Sudamericana 2026, echivalentul UEFA Europa League, semifinalele pun față în față pe Boca Juniors (Argentina) - Vasco da Gama Rio de Janeiro (Brazilia) și pe Atletico Mineiro Belo Horizonte (Brazilia) - Montevideo City Torque (Uruguay).

În prima manșă a primului duel, brazilienii s-au impus cu 1-0 pe La Bombonera din Buenos Aires și pleacă cu prima șansă înaintea returului de pe Estadio do Maracana (20 octombrie). În cealaltă semifinală, Atletico a câștigat cu 3-0 pe Arena MRV din Belo Horizonte (Reinier Jesus 37, Bernard 42, Thiago Borbas 80), iar calificarea în ultimul act al competiției pare o simplă formalitate.

Finala se va disputa pe Estadio Metropolitano "Roberto Melendez" din Barranquilla (Colombia), pe 21 noiembrie. Ultima echipă din Brazilia care a câștigat Copa Sudamericana a fost Athletico Paranaense, în 2021, după o finală braziliană cu Red Bull Bragantino (1-0), dar echipele din această țară au ajuns în ultimul act în fiecare an de atunci. FC Sao Paulo (0-2 cu Independiente del Valle / 2022), Fortaleza EC (1-1, 2-3 d.l.d. cu LDU Quito / 2023), Cruzeiro Belo Horizonte (1-3 cu Racing Club Avellaneda / 2024) și Atletico Mineiro Belo Horizonte (0-0, 4-5 d.l.d. cu Club Atletico Lanus / 2025) au fost la un pas de câștigarea trofeului.