Echipa argentiniană Boca Juniors s-a calificat în finala competiţiei de fotbal Copa Sudamericana, echivalentul Europa League, după ce a învins cu scorul de 3-1 formaţia braziliană Vasco da Gama, marţi seara, pe stadionul Maracana din Rio de Janeiro, în manşa secundă a semifinalelor, transmite EFE.

Boca Juniors, 0-1 pe La Bombonera și 3-1 pe Maracana cu Vasco da Gama în semifinale

Oaspeţii s-au impus prin golurile marcate de Lautaro Di Lollo (4), Miguel Merentiel (34) şi Leandro Paredes (88), în timp ce pentru gazde a înscris uruguayanul Jose Luis Rodriguez (66).

Meciul tur, disputat săptămâna trecută pe stadionul La Bombonera din Buenos Aires, s-a încheiat cu victoria la limită a formaţiei Vasco da Gama (1-0).