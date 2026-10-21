Echipa argentiniană Boca Juniors s-a calificat în finala competiţiei de fotbal Copa Sudamericana, echivalentul Europa League, după ce a învins cu scorul de 3-1 formaţia braziliană Vasco da Gama, marţi seara, pe stadionul Maracana din Rio de Janeiro, în manşa secundă a semifinalelor, transmite EFE.
Boca Juniors, 0-1 pe La Bombonera și 3-1 pe Maracana cu Vasco da Gama în semifinale
Oaspeţii s-au impus prin golurile marcate de Lautaro Di Lollo (4), Miguel Merentiel (34) şi Leandro Paredes (88), în timp ce pentru gazde a înscris uruguayanul Jose Luis Rodriguez (66).
Meciul tur, disputat săptămâna trecută pe stadionul La Bombonera din Buenos Aires, s-a încheiat cu victoria la limită a formaţiei Vasco da Gama (1-0).
În finala acestui turneu, Boca Juniors va înfrunta câştigătoarea duelului dintre formaţiile Montevideo City Torque (Uruguay) şi Atletico Mineiro (Brazilia), care se vor înfrunta miercuri.
În prima manşă a semifinalelor, Atletico Mineiro s-a impus cu scorul de 3-0 pe teren propriu.
În meciul de la Buenos Aires au evoluat echipele:
Vasco da Gama: Leo Jardim - Paulo Henrique (Jose Luis Rodríguez, 57), Robert Renan, Alan Saldivia, Cuiabano - Santiago Sosa - Adson (Marino Hinestroza, 46), Alan Lescano (Claudio Spinelli, 90), Thiago Mendes, David (Brenner, 46) - Bruno Duarte.
Antrenor: Pedro Emanuel.
Boca Juniors: Alvaro Montero - Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco - Rodrigo Battaglia (Leandro Paredes, 57), Santiago Ascacíbar, Milton Delgado - Leonel Flores (Alan Velasco, 77), Miguel Merentiel (Enner Valencia, 77), Sebastian Villa (Ayrton Costa, 90).
Antrenor: Rodolfo Arruabarrena.
Arbitru: Jesus Valenzuela (Venezuela). Info: Agerpres
Real Madrid și Al Ahly Cairo, singurele din lume peste Boca
Până acum, Boca Juniors are 22 de titluri internaționale majore recunoscute ca atare, printre care 6 Copa Libertadores și 3 Cupe Intercontinentale.
Doar Real Madrid (cu 34 de titluri internaționale) și Al Ahly Cairo (cu 26) sunt peste Boca în topul celor mai bune - teoretic - echipe de fotbal din istorie.