Scene IREALE in Maroc! Populatia e blocata in case, insa ultrasii de la Casablanca nu au tinut cont de nimic! Cum au sarbatori aniversarea clubului

Populatia a fost sfatuita sa nu iasa din case de teama raspandirii noului virus, iar ultrasii lui Raja Casablanca au gasit o metoda unica pentru a sarbatori in conditiile date.

Clubul lor implineste 71 de ani de existenta, iar zeci de suporteri au aprins torte la balcoane si au cantat pentru echipa favorita. Raja este unul dintre cele mai titrate cluburi din Maroc, cu 11 titluri de campioana, 8 cupe si 3 titluri in Liga Campionilor Africii.

