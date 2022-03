Atacantul care a fost golgheterul Cupei Mondiale din SUA, din 1994, este împotriva deciziei lui Vladimir Putin de a ataca Ucraina. Astfel, Oleg Salenko se pune împotriva fostei sale soții, Alicia, care susține guvernul de la Kremlin.

”Am o situație familială, să spunem, nu standard. M-am născut și am trăit o parte semnificativă a vieții mele în Rusia. Acolo am o singură familie, prima soție și un fiu. Am trimis-o deja pe prima mea soție 'în iad': a fost 'zombificată' și crede în propaganda de la Kremlin. Fiul celei de-a doua soții este acum în Italia.

Recent, un jurnalist spaniol a întrebat despre Cupa Mondială din 1994, când am câștigat Gheta de Aur cu echipa națională a Rusiei. I-am spus că în acea echipă a Rusiei erau cinci ucraineni, doi din Osetia de Sud și doi beloruși! Le spun reporterilor occidentali: trebuie să oprim toate acestea, să punem presiune asupra publicului dumneavoastră, asupra guvernului dumneavoastră, pentru că sancțiunile sunt sancțiuni, iar Ucraina are nevoie de arme grele”, a spus Oleg Salenko, potrivit sport.ua.

Născut la St. Petersburg, Oleg Salenko a jucat atât în Rusia, pentru Zenit St. Peterspurg (atunci Leningrad), dar și în Ucraina, pentru Dynamo Kyiv, în perioada în care embele orașe erau membre URSS. Lagrofles, Valencia și Cordoba din Spania, Rangers din Scoția, Istanbulspor din Turcia și Pogon Szczecin din Polonia sunt celelalte echipe din cariera lui.

La nivel de echipă națională, a jucat pentru Uniunea Sovietică la U20 și U21, dar și pentru naționalele mari ale Ucrainei (1 meci, fără gol marcat) și Rusiei (6 goluri în 8 meciuri), devenind cel mai bun marcator al Cupei Mondiale din 1994.