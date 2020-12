Prima reactie a lui Zidane dupa dezastrul din Champions League! Ce spune despre demisie

Real Madrid a pierdut in deplasare contra lui Sahtior Donetk, scor 0-2.

Echipa lui Zidane trece printr-o perioada foarte grea, atat in campionat, cat si in Champions League. Madrilenii au pierdut ambele manse impotriva contracandidatei la calificarea in optimi, Sahtior Donetk, lucru care s-a mai intamplat doar de doua ori in acest mileniu (Juventus 2008/2009, TSKA Moscova 2018/2019).

Ramos a lipsit de la aceasta partida, fiind accidentat, iar Madridul are 7 infrangeri in ultimele 9 partide in care nu a evoluat capitanul. Zidane este intr-o pozitie foarte delicata, dar nu se teme de situatia de la echipa. Antrenorul francez este de parere ca Real isi va reveni, la fel cum a facut-o de atatea ori in anii trecuti si nu are de gand sa-si dea demisia.

"Nu am de gand sa imi dau demisia, vreau sa continui la club. Am facut o prima repriza buna, dar alta ar fi fost deznodamantul partidei daca am fi marcat primii. A venit golul lor care ne-a dat efectiv peste cap. Am avut ocazii si am lovit si bara, dar mingea nu a vrut sa intre in poarta.

Am mai trecut si inainte prin asemenea momente delicate, este o serie proasta ca rezultate, asta e realitatea. Trebuie sa mergem mai departe deoarece mai putem castiga ultima partida. Eu ma simt puternic si voi lupta cu jucatorii mei pana in ultimul moment", a declarat Zidane dupa meci.

⚠️ @realmadriden ????: last nine #ChampionsLeague⚽ games without @SergioRamos CSKA 1-0 Madrid

Madrid 0-3 CSKA

Madrid 1-4 Ajax

PSG 3-0 Madrid

Brugge 1-3 Madrid

City 2-1 Madrid

Madrid 2-3 Shakhtar

Inter 0-2 Madrid

Shakhtar 2-0 Madrid Seven defeats in nine matches ⚡???????? pic.twitter.com/PB3DwzpffZ — AS English (@English_AS) December 1, 2020