Ronaldo blochează accesul la dosarul de viol! Demersul portughezului, după ce NY Times a cerut să devină public

Fostul model Kathryn Mayorga l-a acuzat pe starul portughez ca a abuzat-o sexual in 2009, dupa ce s-au intalnit si au mers intr-o camera de hotel din Las Vegas. Femeia avea pe atunci 25 de ani si sustine ca fotbalistul a violat-o.

In 2010, femeia sustine ca a primit 375 000 de dolari pentru a nu discuta despre subiect, insa in urma cu trei ani a deschis un proces in Vegas, sustinand ca nu se afla 'in deplinatatea capacitatilor mintale' in momentul in care a acceptat propunerea.

The New York Times a făcut o cerere către Departamentului de Poliție Metropolitană din Las Vegas (LVMPD), care a investigat cazul, ca dosarul să fie făcut public.

Ronaldo susține că Mayorga a obținut documentele în mod fraudulos

Jucătorul se opune acestui demers al NY Times, deoarece susține că Kathryn Mayorga a obținut materialele depuse la dosar în mod fraudulos.

„Există motive întemeiate pentru a interzice divulgarea dosarului de investigație al LVMPD, deoarece conține documente și comunicări furate, etichetate ca fiind protejate de privilegiul avocat-client, pe care reclamanta le-a obținut în mod necorespunzător de la un presupus hacker cibernetic, de la care avocatul ei a cerut în mod specific comunicări privilegiate avocat-client", a susținut Ronaldo în documentele înaintate instanței în această lună, conform theathletic.com.